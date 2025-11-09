Suscribete a
Sánchez se alinea con Petro y Lula frente a Trump en una cumbre Celac-UE con notables ausencias

El jefe del Gobierno español, entre los escasos dirigentes europeos que participan en la reunión de Santa Marta (Colombia) y a la que tampoco acuden líderes iberoamericanos como Milei, Sheinbaum o Boric

EE.UU. también atacará al narco en suelo colombiano y venezolano

El presidente español, Pedro Sánchez, recibido por la ministra de Exteriores colombiana, Rosa Yolanda Villavicencio en Santa Marta
Milton Merlo

Milton Merlo

Corresponsal en Ciudad de México

Santa Marta, una playa del caribe colombiano, será desde este domingo la sede de una nueva cumbre entre la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac). El encuentro, con un tinte crítico hacia el gobierno de Donald Trump, tendrá por ... principales protagonistas a los presidentes Pedro Sánchez (España), Gustavo Petro (Colombia) y Lula Da Silva (Brasil).

