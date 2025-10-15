Carmen Pano se niega a declarar en el Senado para no «perjudicar su defensa» en el caso Koldo

Carmen Pano, la empresaria que aseguró llevar bolsas con dinero en efectivo por valor de 90.000 euros a la sede del PSOE en la calle Ferraz, ha decidido no declarar esta mañana en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado.

Pano ... ha pedido disculpas a sus señorías y ha asegurado que no declarará porque, de hacerlo, esta declaración podría afectar a su defensa en la trama por la que se le investiga en el Tribunal Supremo.

[NOTICIA EN ELABORACIÓN]

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión