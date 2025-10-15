Suscribete a
Carmen Pano se niega a declarar en el Senado para no «perjudicar su defensa» en el caso Koldo

La empresaria que aseguró llevar dinero a Ferraz ha acudido a la Cámara Alta pero ha permanecido en silencio durante la comisión

Carmen Pano, en una imagen de archivo
Carmen Pano, la empresaria que aseguró llevar bolsas con dinero en efectivo por valor de 90.000 euros a la sede del PSOE en la calle Ferraz, ha decidido no declarar esta mañana en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado.

Pano ... ha pedido disculpas a sus señorías y ha asegurado que no declarará porque, de hacerlo, esta declaración podría afectar a su defensa en la trama por la que se le investiga en el Tribunal Supremo.

