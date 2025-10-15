Ábalos se acoge a su derecho a no declarar ante el Supremo y Anticorrupción no pide prisión provisional

El exministro José Luis Ábalos se ha acogido a su derecho a no declarar ante el Tribunal Supremo este miércoles. El fiscal jefe de Anticorrupción no ha solicitado la medida cautelar de prisión provisional para él, mientras que la acusación popular, dirigida por el letrado ... del PP, sí. Hasta ahora y desde febrero, el exministro tiene retirado el pasaporte y prohibido salir de España para evitar su fuga.

El fiscal ha explicado en la vistilla que a pesar que los indicios contra él se han visto reforzados, no ha cambiado la situación como para modificar las cautelares.

Todas las acusaciones a excepción de Adade (vinculada al PSOE) pedían la prisión provisional.

Ante el juez, Ábalos ha señalado que se encuentra en una situación de indefensión y que por eso no declara

La comparencencia del exministros socialista ha durado unos 40 minutos. Ábalos llegó al alto tribunal con bastante antelación a su citación -a las diez de la mañana-, solo y en taxi.

[NOTICIA EN ELABORACIÓN]