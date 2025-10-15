Suscribete a
ABC Premium
Última hora
Ábalos se acoge a su derecho a no declarar ante el Supremo y Anticorrupción no pide prisión provisional

Ábalos se acoge a su derecho a no declarar ante el Supremo y Anticorrupción no pide prisión provisional

Todas las acusaciones a excepción de Adade (vinculada al PSOE) pedían la prisión provisional

Sigue en directo la declaración de José Luis Ábalos en el Tribunal Supremo por el caso Koldo

José Luis Ábalos, a su llegada al Supremo
José Luis Ábalos, a su llegada al Supremo JAIME GARCÍA

Javier Lillo y Carmen Lucas-Torres

El exministro José Luis Ábalos se ha acogido a su derecho a no declarar ante el Tribunal Supremo este miércoles. El fiscal jefe de Anticorrupción no ha solicitado la medida cautelar de prisión provisional para él, mientras que la acusación popular, dirigida por el letrado ... del PP, sí. Hasta ahora y desde febrero, el exministro tiene retirado el pasaporte y prohibido salir de España para evitar su fuga.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app