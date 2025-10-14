Suscribete a
ABC Premium

El juez impide a Ábalos cambiar de abogado a un día de su declaración porque ve fraude de ley en la maniobra

Leopoldo Puente mantiene la cita este miércoles, a las 10, con el abogado que tenía hasta ahora y después habrá una vistilla en la que las acusaciones pueden pedir prisión para el político

¿Voluntad de declarar o ganar tiempo? Lo que implica que Ábalos recurra a un abogado de oficio

Ábalos, en el Congreso, la semana pasada
Ábalos, en el Congreso, la semana pasada EP
Carmen Lucas-Torres

Carmen Lucas-Torres

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, que investiga a José Luis Ábalos por delitos de corrupción, ha rechazado la renuncia del político a su abogado defensor, José Aníbal Álvarez, presentada este lunes. Considera que la misma se realiza en fraude de ley.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app