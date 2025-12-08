La Televisión Canaria 'en lucha' se reunirá con los grupos del Congreso para pedir medidas urgentes contra la «manipulación»

Una representación de la Radio Televisión Canaria se unirá a miembros de los comités de empresa de las radios y televisiones públicas integradas en la 'Plataforma RTVs Públicas en Lucha' en Madrid el próximo 9 de diciembre para trasladarles de primera mano a los ... grupos parlamentarios con representación en el Congreso de los Diputados la «gravísima situación» que atraviesan los medios públicos de comunicación.

Integrantes de la plataforma se concentrarán el martes 9 de diciembre a las 10 horas frente a la puerta principal del Congreso, para a continuación mantener las reuniones agendadas con los diferentes grupos. Entre ellos está Coalición Canaria, PSOE, Sumar, Bildu, BNG, Compromís y ERC, PNV y Podemos. La plataforma ha intentado también cerrar reuniones con PP y Junts, sin que por el momento haya obtenido respuesta, apunta los representantes de los trabajadores en un comunicado.

En esas reuniones, la representación de las plantillas pondrá el foco en la «insoportable manipulación informativa que se practica en las redacciones«, derivada de la »descarada injerencia política y que vulnera el derecho fundamental a comunicar y recibir información veraz, y también en el acelerado proceso de privatización o externalizaciones que padecen estas empresas públicas«, cuyas programaciones y servicios »se están repartiendo entre el capital privado para satisfacer intereses económicos o ideológicos contrarios a la misión de servicio público que todos los entes tienen encomendada«.

En el comunicado, los portavoces apuntan que el objetivo de estos encuentros es «trasladar a los grupos políticos demandas concretas para intentar erradicar estas prácticas que comprometen el presente y el futuro de los medios públicos», que valoran como «fundamentales en democracia», cuya «independencia y autonomía es imprescindible de una vez por todas garantizar con actuaciones contundentes«.

La plataforma realizará asimismo una concentración el miércoles 10 de diciembre a las 10 horas ante la sede de FORTA (Federación de Organismos o Entidades de Radio y Televisión Autonómicos).