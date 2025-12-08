Suscribete a
ABC Premium
El tiempo
Un nuevo frente dejará lluvias y viento: la Aemet emite avisos en varias zonas

SOCIEDAD

La Televisión Canaria 'en lucha' se reunirá con los grupos del Congreso para pedir medidas urgentes contra la «manipulación»

Mantendrán reuniones con PSOE, Sumar, Podemos, Bildu, BNG, Compromís, ERC, PNV y Coalición Canaria

Trabajadores de RTVC, en una protesta en Gran Canaria
Trabajadores de RTVC, en una protesta en Gran Canaria CEDIDA

ABC

Las Palmas de Gran Canaria

Una representación de la Radio Televisión Canaria se unirá a miembros de los comités de empresa de las radios y televisiones públicas integradas en la 'Plataforma RTVs Públicas en Lucha' en Madrid el próximo 9 de diciembre para trasladarles de primera mano a los ... grupos parlamentarios con representación en el Congreso de los Diputados la «gravísima situación» que atraviesan los medios públicos de comunicación.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app