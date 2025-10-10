Suscribete a
CRISIS MIGRATORIA

Se refuerza el personal de la Fiscalía canaria para agilizar la tramitación de expedientes de menores inmigrantes

Fue una petición de la Fiscal Superior de Canarias, por la que se han incorporado cuatro funcionarios más, dos en cada provincia

Rescate de 47 migrantes por la guardamar Talía cerca de El Hierro en noviembre
Rescate de 47 migrantes por la guardamar Talía cerca de El Hierro en noviembre SALVAMENTO MARÍTIMO

Laura Bautista

Las Palmas de Gran Canaria

El Gobierno de Canarias ha atendido la petición de la Fiscal Superior de Canarias y ha reforzado el personal de la Fiscalía para agilizar la tramitación de expedientes de los 1.200 menores solicitantes de protección internacional que siguen bajo tutela del archipiélago y ... de los 1800 menores que debe ser derivados a centros de otras comunidades, así como las nuevas llegadas.

