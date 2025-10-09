Suscribete a
Escucha las noticias de este jueves 9 de octubre
Cambio en las transferencias
Entra en vigor la nueva normativa para evitar que te estafen

CRISIS MIGRATORIA

PP Canarias critica «la falta de rigor» del Gobierno en el traslado de los menores: la mitad son mayores de edad

Tres de los seis expedientes de traslado han sido suspendidos a última hora, después de comprobarse que eran mayores de 18 años

El PP pide un plan masivo de pruebas de edad ante los nuevos traslados de menores desde Canarias

Un cayuco con 54 hombres a bordo en el puerto de Los Cristianos, en el sur de Tenerife
Un cayuco con 54 hombres a bordo en el puerto de Los Cristianos, en el sur de Tenerife EFE/Alberto Valdés

Laura Bautista

Las Palmas de Gran Canaria

El PP de Canarias ha criticado «la falta de rigor, control y compromiso» del Gobierno de España tras conocerse que tres de los seis expedientes de traslado de menores migrantes desde las islas han sido suspendidos a última hora, después de comprobarse que eran ... mayores de 18 años.

