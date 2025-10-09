PP Canarias critica «la falta de rigor» del Gobierno en el traslado de los menores: la mitad son mayores de edad

El PP de Canarias ha criticado «la falta de rigor, control y compromiso» del Gobierno de España tras conocerse que tres de los seis expedientes de traslado de menores migrantes desde las islas han sido suspendidos a última hora, después de comprobarse que eran ... mayores de 18 años.

El vicesecretario autonómico de Organización y Comunicación de los populares, Jacob Qadri, cree que esto «evidencia una gestión negligente y descoordinada» por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez, que »ni cumple con sus compromisos hacia Canarias ni demuestra capacidad para garantizar procedimientos fiables y transparentes en materia migratoria».

Ha valorado como «inaceptable» que, tras meses de anuncios, el Gobierno central no haya sido capaz de verificar con rigor la edad de los migrantes incluidos en los traslados. Esta improvisación refleja la falta absoluta de seriedad y responsabilidad de un Ejecutivo que, una vez más, deja a Canarias sola ante la presión migratoria».

Ha advertido que la continua falta de control en los procesos de identificación y traslado de menores podría estar permitiendo que muchos migrantes cumplan la mayoría de edad antes de que se formalicen las derivaciones, «lo que reduce la obligación del Estado de asumir su tutela dentro del sistema nacional de acogida».

«Una lentitud que no parece casual»

Qadri mantiene que «todo apunta a que el Gobierno de Sánchez está gestionando con una lentitud que no parece casual». Cada expediente que se retrasa «es una responsabilidad menos para el sistema nacional de protección, y eso es algo profundamente injusto para Canarias y para los propios migrantes», incidió.

«Esta situación pone en cuestión la credibilidad y la eficacia del sistema estatal de atención a menores migrantes, además de suponer un agravio intolerable para las Islas, que siguen soportando una presión desproporcionada».

Con todo, el PP ha exigido al Ejecutivo central que aclare de inmediato qué fallos se produjeron en la tramitación de los expedientes suspendidos, qué protocolos de verificación se están aplicando y qué medidas piensa adoptar para evitar que se repitan situaciones semejantes.

Asimismo, ha reclamado una auditoría completa del sistema de identificación de edad y una revisión del calendario de traslados comprometidos.