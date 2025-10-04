El PP pide un plan masivo de pruebas de edad ante los nuevos traslados de menores desde Canarias

El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, ha firmado la autorización de traslado a la península de cinco menores migrantes que llegaron a las islas este verano, tras la declaración de la contingencia migratoria. Esta firma, también dentro de la vía exprés, se produce después de que se truncara la del chico que iba a ser derivado a Extremadura por ser mayor de edad.

Esta vez, señala el diario local Canarias7, sí que son las primeras salidas de jóvenes migrantes desde Canarias a la península siguiendo el procedimiento puesto en marcha de acuerdo con lo establecido en el artículo 35 de la Ley de Extranjería, recientemente modificado.

Ante este anuncio, el vicepresidente canario, Manuel Domínguez (PP), ha pedido al Estado y a la Fiscalía que acometan un plan masivo de pruebas de edad para identificar a los menores migrantes que hay en el archipiélago.

En declaraciones a la prensa, Domínguez apuntó que este caso es una «muestra más del abandono, del poco interés y la dejación de funciones del Estado» con las islas, por lo que avanzó que habrá «contundencia» del Gobierno canario contra el central.

Ha insistido en que el Estado tiene que realizar estas pruebas de «manera urgente» para saber si ciertamente son menores «y dejarse de excusas, dejar de mirar para otro lado».

Domínguez cargó contra el «absurdo interés» del Gobierno de España de «culpar a terceros», cuando el Tribunal Supremo le dio un plazo de diez días para acometer la derivación de los menores solicitantes de asilo.

«Yo ya no recuerdo cuántos son los días, pero son muchos meses», comentó, subrayando que «los niños con derecho a asilo político siguen estando en Canarias, no están atendidos por el Gobierno Central y, más aún, el ministro Torres ha tenido la desfachatez de decir que no es necesario sacarlos de Canarias».

Canarias, responsable del traslado

El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, ha detallado que la autorización ha sido firmada este viernes, y activa el traslado de cinco menores extranjeros no acompañados para su reubicación y acogida en otras comunidades autónomas, en aplicación de lo dispuesto en el recientemente modificado artículo 35 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.

Se trata de cinco menores de edad llegados a las islas tras la declaración de la situación de contingencia migratoria extraordinaria en el archipiélago.

De acuerdo con el Real Decreto 658/2025, de 22 de julio, por el que se regulan las medidas a adoptar en situaciones de contingencia migratoria extraordinaria para la protección del interés superior de la infancia y la adolescencia migrante no acompañada, «es ahora la comunidad autónoma de Canarias la responsable del traslado de estas personas menores de edad desde las islas a su comunidad autónoma de destino, que deberá realizarse en un plazo máximo de cinco días naturales desde la notificación de la resolución de ubicación y traslado«, detalla Delegación.