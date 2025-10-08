Suscribete a
TRIBUNALES

Ocho meses de cárcel e indemnización por insultar a un hombre en Tenerife por su orientación sexual

Gritaba expresiones como «a todos los maricones del Puerto los tendrán que fusilar» o «si Franco levantara la cabeza acababa con todos ellos»

Una pareja se besa frente a una carroza en la fiesta del Maspalomas Pride by Freedom
Una pareja se besa frente a una carroza en la fiesta del Maspalomas Pride by Freedom EP/ARCHIVO

Laura Bautista

Las Palmas de Gran Canaria

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha ratificado la condena impuesta a un hombre por la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife por insultar y agredir a otro por su orientación sexual en Puerto de la Cruz. «Maricón», «maricón de mierda», «a ... todos los maricones hay que matarlos», «no me ponga una mesa al lado de esos maricones«, «a todos los maricones del Puerto los tendrán que fusilar« o «si Franco levantara la cabeza acababa con todos ellos», fueron algunos de los comentarios.

