Ocho meses de cárcel e indemnización por insultar a un hombre en Tenerife por su orientación sexual

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha ratificado la condena impuesta a un hombre por la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife por insultar y agredir a otro por su orientación sexual en Puerto de la Cruz. «Maricón», «maricón de mierda», «a ... todos los maricones hay que matarlos», «no me ponga una mesa al lado de esos maricones«, «a todos los maricones del Puerto los tendrán que fusilar« o «si Franco levantara la cabeza acababa con todos ellos», fueron algunos de los comentarios.

La sentencia, hecha pública este martes por la Oficina de Comunicación del TSJC, implica entre otras penas un total de ocho meses de cárcel por el delito de odio y una indemnización de 2.000 euros a la víctima por los daños morales, además de tener que pagar las costas.

Asimismo, queda inhabilitado durante cuatro años para ejercer una profesión u oficio educativo en el ámbito docente, deportivo y de tiempo libre, se le prohíbe acercarse a la víctima durante dos años y debe abonar una multa de 1.320 euros.

La sentencia recoge que cuando ambos coincidían en un bar de la ciudad turística el condenado, con el ánimo de humillarle y de atentar contra su dignidad por razón de su orientación sexual, le gritaba en tono de voz elevado, en lugares públicos y en presencia de otras personas expresiones de odio en ls que incluso llegaba a pedir que se le «fusilase» por ser homosexual.

El 9 de septiembre de 2022 cuando el condenado se encontraba sentado en una mesa en la terraza del bar se dirigió a la víctima diciéndole «maricón de mierda» y cuando se le reprochó su conducta, le propinó un puñetazo en la cara y un golpe en el brazo izquierdo.

Como consecuencia de los hechos, la víctima sufrió lesiones consistentes en excoriaciones y contusiones en brazo izquierdo y mejilla izquierda por las que tardó en curar cinco días.