Suscribete a
ABC Premium

SUCESOS

En estado crítico un hombre en Tenerife tras ser apuñalado en plena calle

Se trata de un hombre de 28 años que resultó herido de carácter muy grave en el tórax

Sala del112 en foto de archivo
Sala del112 en foto de archivo 112 CANARIAS

Laura Bautista

Las Palmas de Gran Canaria

Un hombre de 28 años resultó herido de carácter muy grave en el tórax tras ser apuñalado en la calle en la noche de este martes en Arona (Tenerife).

Los hechos sucedieron poco antes de las 22.30 horas cuando el 112 Canarias recibió una alerta informando de que una persona había sido víctima de una agresión con arma blanca en la calle Tenerife.

MÁS INFORMACIÓN

El personal de las ambulancias del SUC asistió y estabilizó al afectado antes de su traslado al Hospital Universitarios Nuestra Señora de Candelaria, donde ingresó en estado crítico.

La Guardia Civil y la Policía Local instruyeron las correspondientes diligencias.

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app