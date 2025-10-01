En estado crítico un hombre en Tenerife tras ser apuñalado en plena calle

Laura Bautista Las Palmas de Gran Canaria 01/10/2025 a las 12:53h. Compartir Copiar enlace

Un hombre de 28 años resultó herido de carácter muy grave en el tórax tras ser apuñalado en la calle en la noche de este martes en Arona (Tenerife).

Los hechos sucedieron poco antes de las 22.30 horas cuando el 112 Canarias recibió una alerta informando de que una persona había sido víctima de una agresión con arma blanca en la calle Tenerife.

El personal de las ambulancias del SUC asistió y estabilizó al afectado antes de su traslado al Hospital Universitarios Nuestra Señora de Candelaria, donde ingresó en estado crítico.

La Guardia Civil y la Policía Local instruyeron las correspondientes diligencias.