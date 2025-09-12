Un joven de 17 años canario es asesinado en Londres tras recibir nueve puñaladas

Laura Bautista Las Palmas de Gran Canaria 12/09/2025 a las 10:25h. Compartir Copiar enlace

La isla de Lanzarote sigue conmocionada con el asesinato del menor lanzaroteño Yeray Sánchez-Morales, de 17 años, que murió en Londres después de que varios jóvenes le propinasen hasta nueve puñaladas frente a un McDonald's en Old Kent Road.

Han sido detenidos cuatro jovenes ingleses como presuntos autores del crimen, que según las primeras pesquisas pudo tratarse de un atraco. El joven lanzaroteño, apuñalado el 27 de agosto, finalmente falleció el 3 de septiembre a causa de las lesiones.

Su cadáver está siendo trasladado a la isla para recibir sepultura.

De acuerdo a los datos que ha publicado el diario local La Provincia, en la agresión resultó herido otro menor, de la misma edad, aunque recibió el alta médica días más tarde.

Yeray, de Arrecife, era residente en Londres aunque viajaba con frecuencia a las islas. El canario, que vivía en un barrio del sureste de la capital inglesa, pasaba todos los veranos en Lanzarote junto a su familia y trabajó en la empresa de eventos TecnoSound Canarias.

Ya han comparecido un joven de 15 años en el tribunal de Old Bailey, acusado de asesinato, lesiones corporales graves y posesión de un arma ofensiva. Por su parte, un chico de 16 años y dos de 17 lo hicieron ante el Tribunal de Magistrados de Bromley, el primero acusado de los mismos cargos, asesinato, lesiones corporales graves y posesión de un arma ofensiva, y los dos adolescentes de 17 años acusados de asesinato y lesiones corporales graves.

La policía londinense ha solicitado colaboración ciudadana para localizar a testigos del incidente, ya sea en la zona o conduciendo, así como cualquier persona que tenga grabaciones de cámara instaladas en sus coches.

La inspectora jefe de detectives Kate Blackburn, de la Unidad de Crimen Especializado Sur, que dirige la investigación, declaró: «Nuestros pensamientos están con la familia de Yeray en este momento inimaginablemente difícil. Están siendo apoyados por agentes especializados», apunta La Provincia.

La empresa TecnoSound Canarias, ha emitido un comunicado de condolencias al padre del fallecido, Henry Sánchez, que también forma parte de la plantilla. «Su pérdida nos ha conmocionado profundamente», han señalado.

«En nombre del gerente del Grupo TecnoSound Canarias, Eduardo Ferrer, y de todo el equipo humano que conforma esta gran familia, trasladan a su padre, Henry Sánchez, a su madre, Luz Elena, y a su hermano Marvin —también integrante del equipo— y a toda la familia Sánchez Morales y seres queridos, las más sinceras condolencias, apoyo y cariño en estos momentos de inmenso dolor», versa el mensaje.

La familia del joven ha conseguido el dinero para poder repatriar su cuerpo a Lanzarote. En total, la familia ha conseguido reunir las 4.500 libras (5.200 euros) para dar descanso al joven en la isla, señalan los medios lanzaroteños.