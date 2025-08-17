Suscribete a
ABC Premium

De convento de clausura a saturada casa de niños: así viven 80 menores inmigrantes en Canarias

ABC entra en uno de los centros canarios donde viven menores inmigrantes no acompañados. Allí, el caos que ha provocado el Gobierno con el traslado les hacen plantearse si quieren partir hacia la península

Vecinos de Canarias lamentan la masificación en centros de menores inmigrantes: «Ha empeorado nuestra calidad de vida»

Suscríbete
Si ya estás suscrito,
Para más información
Imagen de los pasillos del centro Tindaya
Imagen de los pasillos del centro Tindaya j.g.
Joan Guirado

Joan Guirado

Tafira (Gran Canaria)

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Entrar con cámaras en un centro de menores no acompañados de Canarias no es nada fácil. Como tampoco lo es llegar hasta él, oculto, en una zona montañosa y boscosa que da acceso a la Caldera de Bandama, uno de los tesoros naturales de ... la isla de Gran Canaria. A fin de cuentas, como explica una responsable de la entidad que gestiona la instalación, un antiguo convento de clausura alquilado a la Iglesia y reconvertido en un macroalbergue que triplica su capacidad, «no deja de ser la casa de los niños». Allí tienen «su intimidad», si es que es posible tener algo de ello en una habitación compartida con diez desconocidos más que van rotando de forma constante.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app