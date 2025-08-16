Suscribete a
Vecinos de Canarias lamentan la masificación en centros de menores inmigrantes: «Ha empeorado nuestra calidad de vida»

Los retrasos políticos y administrativos desatan la frustración en comunidades vecinales

El Gobierno trasladará a cinco menores desde Canarias este sábado

Migrantes rescatados por Salvamento Marítimo
Laura Bautista

Las Palmas de Gran Canaria

Canarias sigue al límite, con un reparto que no termina de arrancar y plazos interminables que han dejado a los más de mil menores inmigrantes solicitantes de asilo en el limbo institucional. Aunque el Tribunal Supremo ordenó en marzo al Gobierno central la inmediata ... inclusión de estos menores en el Sistema Nacional de Acogida, no hay centros confirmados para distribuir a los niños y niñas que están en las islas y por el momento solamente se ha trasladado a quince menores a la península. Los vecinos de las zonas tensionadas de Canarias «no ven la luz al final del túnel».

