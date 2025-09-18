Canarias llegará a los 39 grados dentro de un intenso episodio de calima

Laura Bautista Las Palmas de Gran Canaria 18/09/2025 a las 10:21h. Compartir Copiar enlace

Canarias vivirá una nueva jornada de calor y calima, en un verano que parece no querer abandonar las islas, en riesgo de nivel amarillo por polvo en suspensión y temperaturas máximas. Las altas temperaturas y el polvo en suspensión llevará a las islas a temperaturas de hasta 39 grados y mínimas que se prevé no bajen de los 25 grados.

En las medianías y cumbres las temperaturas rondarán los 34 grados, y en Lanzarote y Fuerteventura en zonas de interior y del sudeste. En la cuenca de Tejeda (Gran Canaria) y medianías orientadas al sur y oeste se prevé alcanzar localmente los 37 grados.

Por otra parte, los avisos por polvo en suspensión se darán también en todas las islas de Canarias, con visibilidad de 3.000 metros.

El calor ha llevado a la Escudería Hierro-Sur, la Federación Interinsular de Automovilismo de Santa Cruz de Tenerife (FIASCT), la Federación Canaria de Atletismo (FCA) e instituciones organizadoras a aplazar la 24ª Subida a la Cumbre El Hierro, que está prevista el sábado 20 de septiembre en La Frontera.

La inestabilidad sigue siendo la protagonista en el archipiélago, ya que además del calor se ha dado un cóctel de calor, calima y hasta lluvias. Gran Canaria llegó ayer miércoles a los 37,5 grados en Tasarte, La Aldea de San Nicolás (Gran Canaria), además de ligeras precipitaciones en Valleseco (Gran Canaria), con más de 32 grados y el curioso episodio de granizada que sorprendió la tarde de este miércoles a los vecinos de Fontanales, en Moya.

Otros puntos de temperaturas máximas en Canarias han sido el aeropuerto de Tenerife Sur, con 36,6 grados; Pedro Afonso (San Bartolomé de Tirajana), con 36,1 grados y rachas de viento en Maspalomas, con rachas de 45 kilómetros por hora en la madrugada del martes al miércoles.

