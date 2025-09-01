El alcalde de un pueblo de Lanzarote reconoce que el Ayuntamiento ha pagado noches de hotel a presuntos maltratadores

El alcalde del municipio lanzaroteño de Tinajo, Jesús Machín, ha reconocido haber pagado noches de hotel a presuntos maltratadores con recursos públicos en situaciones de violencia machista. El primer edil, de Coalición Canaria, ha admitido esta práctica por parte del Ayuntamiento durante un pleno extraordinario tras una pregunta de la concejala del PSOE Begoña Hernández.

La edil socialista interrogó al alcalde durante el pleno del pasado 28 de agosotr sobre el pago de una serie de facturas, por ejemplo, «cuatro noches de hotel, jueves, viernes, sábado y domingo a determinadas personas». Ante esta cuestión, Machín admitió que, probablemente, fueran más las pernoctas abonadas por el consistorio.

«Cuando existe algún conflicto de violencia de género, por ejemplo -no voy a dar nombres, ha coincidido dos veces con una familia, percances que hay-, la Policía me llama y me dice: 'Suso, tenemos un problema. O este hombre se le busca antes de dejarlo a esta mujer (sic) o hay que detenerlo. Hay hijos por en medio'. Yo les digo: 'Nada, pues, como lo hemos hecho otras veces, vayan al hotel'. Algunas personas tienen una noche, otras tienen cuatro. Hasta que se busque una solución», detalló Machín.

Estas palabras de Machín, consultables en el canal de Youtube del Ayuntamiento de Tinajo, han sido difundidas este lunes también por el grupo municipal del PSOE, al considerar que se trata de «una confesión gravísima que pone en riesgo la vida de las mujeres y supone un uso opaco de fondos públicos».

«Lo que el alcalde ha descrito no es una solución: es una barbaridad. Alojar a un agresor en un hotel, mientras se minimiza el sufrimiento de las víctimas, es complicidad institucional con la violencia machista», ha recalcado el PSOE de Tinajo a través de sus redes sociales.

Por eso, los socialistas exigen «transparencia, rendición de cuentas y protocolos serios frente a la violencia de género». «La seguridad y la dignidad de las mujeres nunca pueden quedar a merced de ocurrencias», han agregado.

Sobre estas palabras del alcalde de Tinajo también se ha pronunciado la eurodiputada de Podemos Irene Montero a través de su cuenta de X, antes Twitter: «La obligación institucional de un alcalde es poner medios para proteger a las mujeres, no a los agresores machistas 175.

«Luego te dirán que el problema son las mujeres que destrozan la vida de hombres inocentes con denuncias anónimas. Dejad de poner en riesgo la vida de las mujeres», ha zanjado.