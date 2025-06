Bolaños hizo una ronda de contactos sobre la cuestión de confianza: Junts advirtió de que no la presentara

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, hizo en los últimos días una ronda telefónica con todos los socios del Gobierno con el fin de «sondear» cómo reaccionarían y votaría cada una de las formaciones a la presentación de una hipotética cuestión de confianza, ... ante la aparición del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) sobre el ex número tres de los socialistas, Santos Cerdán, y la consiguiente tormenta política que ha rodeado a los socialistas.

El partido de Puigdemont advirtió al Gobierno que eliminase la posibilidad de presentar la cuestión de confianza. Los de Junts basaban su advertencia en dos cuestiones: el hecho de que, si lo hacían, se verían obligados a subir sus exigencias para apoyar al presidente; y, segundo, que el Ejecutivo debía tener cuidado con el voto incierto, en estos momentos, de formaciones como Podemos, que en los últimos días ha recrudecido su postura con el Ejecutivo hasta el punto de negarse a participar en la ronda de contactos.

«Hemos advertido al Gobierno que si presenta una cuestión de confianza para forzarnos a que nos posicionemos en su favor para relanzar la legislatura, no podremos votarla como si no hubiera pasado nada. Nosotros no podemos dar un nuevo apoyo al Gobierno sin poner en una balanza los avances y los incumplimientos del acuerdo de Bruselas, y mucho tendría que acelerar el Gobierno para conseguir lo que se le ha resistido en estos dos últimos años. Tendríamos por lo tanto que poner nuevas condiciones», explica uno de los dirigentes de Junts más cercanos a Puigdemont y con más peso en el partido.

«Nosotros no podemos dejar nada porque no tenemos nada. No podemos salir del Gobierno porque no estamos y no podemos romper ningún pacto de legislatura porque tampoco tenemos ninguno firmado», detalla el mismo dirigente. Sin ser algo que esté en su ámbito de competencia, el cargo independentista lanza otro aviso: «Además de por nosotros, Sánchez tendría que andarse con cuidado con plantear a la ligera iniciativas tan serias como una cuestión de confianza, porque podría salirle el tiro por la culata también con Podemos, que no está por la labor de facilitarle en absoluto las cosas ni al Partido Socialista ni al Gobierno».

No es la primera voz que avisa de la intención de Podemos de ganar terreno a costa del desgaste de Sánchez, del PSOE y de Sumar. Aunque de momento nadie ve posible que los de Ione Belarra voten una moción de censura junto a PP y Vox, muchos ven perfectamente plausible su abstención en una eventual cuestión de confianza.

«Nuevo interlocutor»

Volviendo a lo que está en su mano dirigir, el citado mandatario relata que «lo que le hemos hecho saber a Sánchez es que ante estas escandalosas revelaciones nosotros no podemos continuar igual, sin más, como si nada hubiera pasado». «Primero, necesitamos un nuevo interlocutor y que sea de la máxima confianza del presidente, como lo era Santos Cerdán. Y segundo, exigimos saber si va a haber más revelaciones y cuál será su alcance. No nos podemos dejar arrastrar por esta corriente de agua sucia», explica. Y añade que «hasta ahora la dinámica de la legislatura ha sido que nosotros hemos ido votando cosas al Gobierno a cambio del cumplimiento del acuerdo de investidura, es decir, del llamado acuerdo de Bruselas, que incluye la oficialidad del catalán en las Cortes y en el Parlamento de la Unión Europea, entre otras cesiones y transferencias».

«Pero es en el terreno resbaladizo», desarrolla el dirigente de Junts, donde «Sánchez no acaba de definirse porque está demasiado ocupado resistiendo ante los suyos atacando a la derecha recordando sus casos de corrupción, si no nos explica qué quiere hacer con la legislatura y no se compromete a avanzar en lo pactado en el acuerdo de Bruselas, no vamos a hacer ninguna escenificación particular, pero sí que vamos a dejar de votar en el Congreso lo que no sea estrictamente de nuestro interés. Sabemos que esto a Sánchez le impresiona más bien poco, porque es capaz de estar tres o cuatro meses sin aprobar ninguna ley».

Acercamiento al PP

Preguntado por un eventual acercamiento al Partido Popular su respuesta es taxativa: «Nosotros querríamos normalizar las relaciones con la derecha. A veces hemos tenido relaciones más que correctas y fructíferas con el Partido Popular pero ahora no se dan las condiciones. Todo lo contrario. En un tema que a ellos les da lo mismo, como la oficialidad del catalán en la Unión Europea, un tema que para ellos no tiene ninguna trascendencia ni forma parte de su identidad como partido, ni de ningún aspecto concreto de su ideología; y que para nosotros es fundamental, porque todo el mundo sabe que el nacionalismo catalán se basa en la lengua catalana, se han dedicado a sabotearlo por delante y por detrás de la manera más burda. Ellos tenían que saber que a nosotros esto nos dolería, y mucho; de hecho lo sabían y les dio igual, y en su obsesión por destruir Sánchez a cualquier precio, buscaron el veto pensando que esto nos haría enfadar con el Gobierno. ¿Cómo se puede ser tan necio de pensar que no íbamos a darnos cuenta de la maniobra? Cosas como ésta, francamente incomprensibles por parte de un partido que aspira a gobernar desde la centralidad, o eso dice, nos ponen en una situación imposible ante nuestros electores».

Sobre la conveniencia estratégica que obliga a cualquier partido que quiere ser bisagra a entenderse con las dos partes, el líder independentista es categórico al señalar que «por supuesto que queremos ser un partido bisagra, y por supuesto que somos perfectamente conscientes de que para ser un partido bisagra necesitamos entendernos tanto con socialistas como con populares, como hicimos en el pasado, pero lo que Junts no puede ser es un partido suicida, que es lo que seríamos sin en este momento nos acercáramos al PP de Alberto Núñez Feijóo, que tanto ha hecho por despreciar al catalán tanto en España como fuera».

Junts no prevé de momento grandes cambios en su relación con el Gobierno y la de ayer y las futuras reuniones que ambas partes tengan serán más para encontrar la manera de vender la idea. Pero «Sánchez ha de tener claro un plan para sobrevivir a todo esto, porque llegará un momento quizá será el propio PSOE el que acabe por pedirle que se vaya».