Podemos cree que Sánchez perdería una cuestión de confianza

Los aliados de izquierda endurecen aún más si cabe el tono contra Pedro Sánchez y el reguero de informaciones sobre corrupción en el PSOE que se vienen sucediendo desde el pasado miércoles por la noche y que ha culminado con la domisión y entrega del ... acta como diputado de su secretario de Organización, Sántos Cerdán. Muy críticos, todos coinciden en que este último escándalo —en el que Cerdán podría haber gestionado comisiones en adjudicaciones de obras públicas en favor del que también fuera número tres en Ferraz, el exministro José Luis Ábalos, y de su exasesor, Koldo García— no puede acabar en un Gobierno del Partido Popular (PP) y Vox. El que más, Podemos.

La formación que dirige Ione Belarra tiene claro que el jefe del Ejecutivo no sobreviviría a una cuestión de confianza en caso de que este decidiera plantearla. Aun así, y dado que se se trata de un lejano escenario descartado incluso por el propio presidente este lunes durante su comparecencia en Ferraz, fuentes de la formación morada aseguran no haber valorado si se decantarían por el 'sí' o la abstención. En cualquier caso, dicen tener claro de qué bando están. De lo que también están convencidos, además de que Sánchez ha perdido la confianza de sus socios en el Parlamento, es de que cada vez les separa un abismo mayor con el PSOE. Ejemplo de ello, señalan, es el plantón al líder socialista en su ronda de contactos de esta semana en La Moncloa. «Es algo que nunca habíamos hecho», apuntan estas mismas fuentes.

A juicio de los morados, como ya han expresado distintos dirigentes como Belarra o Irene Montero y su fundador Pablo Iglesias, tanto la cuestión de confianza como la moción de censura son dos herramientas políticas que únicamente benefician al bipartidismo y ponen una «alfombra roja» a las derechas. Tampoco se muestran partidarios de un adelanto electoral inmediato —pese a estar preparados desde hace meses con su candidata electoral, la exministra de Igualdad—, si bien son conscientes de que este escenario favorecería al PSOE que, en caso de salir a la luz más informaciones sobre el caso Koldo, «ya no se va a levantar» por lo que ésta sería la única opción para que Sánchez pudiera dejar, al menos, al partido en «buenas condiciones».

Precisamente habla Podemos de más posibles revelaciones en materia de corrupción porque tienen la convicición de que «esto no acaba aquí» con el escándalo Cerdán. «Van a seguir saliendo ramificaciones, va a ser un reguero de informaciones agónico [...] Va a ser un final agónico», auguran. Si Sánchez aguanta, opinan los de Belarra,a será porque la cobertura de sus socios de Sumar —cuya líder, Yolanda Díaz, se marchó ayer de su reunión con el presidente en La Moncloa sin compromiso alguno por parte de éste de extirpar la corrupción— le va a dar tiempo.

Los que tampoco deshechan la hipótesis de que puedan salir a la luz más informaciones que, por ejemplo, afectasen al propio presidente, son los comunes, integrados en el Grupo Plurinacional Sumar. Motivo por el cual no descartar abandonar el Ejecutivo de coalición, en el que están representados por la figura del ministro de Cultura, Ernest Urtasun. «No descartamos ningún escenario», ha dicho su diputado Gerardo Pisarello, preguntado directamente por su posible salida del Gobierno. Tampoco descartan, ha dicho, la cuestión de confianza ni la moción de censura.

Es difícil creer que estemos ante dos lobos solitarios. [Este caso] es lo suficientemente grave como para que no pueda despacharse con un borbónico 'lo siento'», ha denunciado el también secretario primero de la Mesa del Congreso en referencia a las explicaciones dadas por Sánchez hasta la fecha, las cuales considera «insuficientes» al igual que dijo Yolanda Díaz el lunes por la noche. «Falta información por todos lados», se ha quejado asimismo el diputado de Chunta Aragonesista (CHA), Jorge Pueyo.

«No nos fiamos del presidente Sánchez, la confianza está totalmente rota» Águeda Micó Diputada de Compromís

Especialmente implacable con Sánchez y el PSOE se ha mostrado también este martes la portavoz adjunta de Sumar y diputada de Compromís en el Congreso, Águeda Micó, que ha llegado incluso a hablar de «la corrupción del Gobierno» y pedido no restar importancia a las «barbaridades que hacen puteros y ladrones». Ahora, Sánchez «tiene que estar a la altura» y «lo puede demostrar» comprometiéndose a abordar «medidas radicales», ha explicado. En caso contrario, o si no les convencen dichos compromisos, la formación valencianista sería partidaria de que el presidente se someta a una cuestión de confianza. «Veremos si le damos o no apoyo [...] No nos fiamos del presidente Sánchez, la confianza está totalmente rota»,

En cualquier caso, ha querido dejar claro Micó que «Compromís no le pide a Sánchez que se vaya», pero sí que «asuma la responsabilidad en primera persona» porque «no es sólo uno, sino dos secretarios de Organización [del PSOE] metidos en tramas de corrupción». «Pedimos contundencia. De ellos [del PSOE] depende que puedan seguir contando con nuestro apoyo o no», insisten una vez más desde Compromís.

El rechazo a los escándalos de corrupción en el PSOE se suma a la ya existente crisis en Sumar por la posible escisión de Compromís y su paso al Grupo Mixto tras el veto a que Sánchez no compareciera en la comisión de investigación de la dana en la Cámara Baja, que aún no está cerrada. «Todos los escanarios están abiertos todavía», explica Micó, que pertenece a Més, facción mayoritaria de la coalición Compromís y partidaria de salir del Grupo Plurinacional si no se les condece autonomía plena, libertad de voto o relación bilateral con el PSOE, entre otras exigencias.