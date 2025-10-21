Suscribete a
ABC Premium

El PP pedirá la reprobación de Alegría y la cúpula provincial del PSOE por el caso del alcalde de Aguarón (Zaragoza)

El alcalde lanzó un comunicado el sábado donde acusa al PP de promover «una guerra sucia» contra él y asegura que dimitirá si la Justicia lo sentencia

La Fiscalía denuncia a Lucio Cucalón por adjudicar 'a dedo' 235.000 euros en contratos a la empresa de un familiar con el que regenta otros negocios

Pilar Alegría acusa al PP de hacer el ridículo e inventarse la historia del Parador de Teruel

El PP pedirá la reprobación de Alegría y la cúpula provincial del PSOE por el caso del alcalde de Aguarón (Zaragoza)

ABC / EP

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Partido Popular en la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) pedirá la reprobación de la secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, de la líder de los socialistas en Zaragoza, Teresa Ladrero; y del presidente del PSOE Zaragoza y de la DPZ, Juan ... Antonio Sánchez Quero, por no actuar ante los procesos judiciales que acumula en contra el presidente de la Comarca Campo de Cariñena y alcalde de Aguarón (Zaragoza), Lucio Cucalón, según anunció en rueda de prensa el presidente provincial de los populares, Ramón Celma. Cucalón está acusado de adjudicar 'a dedo' 235.000 euros en contratos a la empresa de un familiar con el que regenta otros negocios.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app