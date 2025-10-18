Pilar Alegría acusa al PP de «hacer el ridículo» e inventarse la historia del Parador de Teruel

La ministra portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha subrayado que su estancia en el parador de Teruel junto con el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, es algo «absolutamente explicado» por su parte y ha acusado al PP de «volver ... a hacer otra vez el ridículo inventándose una historia absolutamente burda« para volverla a »señalar«.

Así lo ha manifestado la ministra de Educación preguntada por el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que recoge que el entonces asesor de Ábalos, Koldo García, abonó 490,25 euros en billetes con destino y salida Teruel los días 15 y 16 de septiembre de 2020, a favor de personas que mantuvieron «encuentros de carácter personal» con el ministro.

«Todo lo que hace y lo que dice el PP se recoge bajo esa máxima que ellos defienden de que la mentira no es ilegal, pues lógicamente para ellos todo vale», ha criticado Alegría, en referencia a las declaraciones en sede judicial del jefe de gabinete de la presidenta madrileña, Miguel Ángel Rodríguez.

En todo caso, la también secretaria general del PSOE Aragón ha recalcado que el informe de la UCO «lo único que reconoce es que hay unos gastos de unos billetes de tren, que efectuó en este caso el señor Koldo».

Sobre las acusaciones del PP y del presidente aragonés Jorge Azcón, que le ha pedido la dimisión al entender que se produjo la supuesta fiesta de Ábalos en el Parador que Alegría había desmentido, ha reiterado que ya ha dado «sobradas explicaciones con absoluta transparencia».

«Hice una rueda de prensa con esta cuestión en el Partido Socialista, he comparecido también en la Comisión -de investigación- del Senado, he respondido a todas las preguntas que me han hecho, he dado explicaciones casi minuto a minuto de por qué me encontraba esos días en Teruel, que era por motivos laborales«, ha zanjado.

Pilar Alegría ha hecho estas declaraciones en la sede de la Delegación del Gobierno en Aragón, donde ha inaugurado la jornada 'La depuración del magisterio y del profesorado universitario en Zaragoza (1936-1945)', junto al director de la Cátedra María Domínguez de Memoria Democrática de la Universidad de Zaragoza (Unizar), Alberto Sabio.