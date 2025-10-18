Suscribete a
ABC Premium

Pilar Alegría acusa al PP de «hacer el ridículo» e inventarse la historia del Parador de Teruel

Pone sordina al informe de la UCO, que «lo único que reconoce es que hay unos gastos de unos billetes de tren», por valor de casi 500 euros, para que Ábalos se desplazase de la capital a la ciudad mudéjar

La Fiscalía de Zaragoza denuncia al alcalde de Aguarón por presunta prevaricación y falsedad

Alegría, esta semana en Zaragoza en un acto de mujeres rurales
Alegría, esta semana en Zaragoza en un acto de mujeres rurales efe

ABC / EP

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La ministra portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha subrayado que su estancia en el parador de Teruel junto con el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, es algo «absolutamente explicado» por su parte y ha acusado al PP de «volver ... a hacer otra vez el ridículo inventándose una historia absolutamente burda« para volverla a »señalar«.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app