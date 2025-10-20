Suscribete a
nueva presidenta de la organización mundial de la medicina de familia

La doctora Astier-Peña: «Es necesario que en el medio rural los médicos de familia ejerzan de pediatras»

Recién elegida al frente de Wonca, defiende que la atención continuada a los pacientes se asocia con la reducción de un 30% de la mortalidad

«Debemos prestigiar Medicina de Familia desde el grado para que la elijan los MIR», aconseja

Aquí nadie quiere ser médico: «Nos sentimos muy solos y aislados»

La doctora Astier-Peña, en el centro de salud de Zaragoza donde trabaja
La doctora Astier-Peña, en el centro de salud de Zaragoza donde trabaja fotos: ramón comet
Érika Montañés

No tomará posesión efectiva de su cargo hasta 2027, pero María Pilar Astier-Peña lleva semanas frenéticas previas a su designación como la nueva presidenta de Wonca, la Organización Mundial de la Medicina de Familia. Esta médico zaragozana atiende a ABC a su llegada ... de un congreso de Lisboa que la convierte en la primera mujer española al frente de los sanitarios de cabecera. Sobre el papel, Wonca representa a medio millón de galenos de 111 países y es la interlocutora de la OMS y la ONU para todo lo que tenga que ver con la atención primaria de los países. Para Astier-Peña, refleja la labor diaria de un sinfín de profesionales «escuchando, tratando y acompañando los problemas de salud de la gente». Su trayectoria y su procedencia la avalan para, en su opinión, «amplificar las voces de regiones que suelen estar menos representadas».

