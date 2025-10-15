La Fiscalía de Zaragoza denuncia al alcalde de Aguarón por presunta prevaricación y falsedad de documento público

La Fiscalía Provincial de Zaragoza ha presentado denuncia en el Juzgado de Instrucción 5 de Zaragozacontra el alcalde de Aguarón y presidente de la comarca Campo de Cariñena, el socialista Lucio Cucalón, después de que el Gobierno de Aragón, a través de ... la Dirección General de Administración Local, enviara el pasado verano un escrito a este órgano del Ministerio Público en el que se recogían determinadas actuaciones con cargo a los presupuestos comarcales, así como otras realizadas en su condición de regidor del Ayuntamiento de Aguarón.

Dicho escrito se basaba en los informes del secretario-interventor de Aguarón y en su labor investigadora propia y recogía en varios puntos la relación de adjudicaciones de contratos y gastos que podrían exceder del ámbito de la irregularidad administrativa, por lo que, entendía la Dirección General, procedía que los órganos correspondientes estudiaran y analizaran si pudieran ser constitutivos de delito penal.

De acuerdo con el informe remitido a la Fiscalía se habrían adjudicado de manera irregular contratos por valor de 235.000 euros en un ejercicio (2024) a favor de una spcoedad mercantil con la que Cucalón mantiene estrechos y variados vínculos, una cantidad que supone más de una quinta parte (22 %) del presupuesto total del Ayuntamiento de Aguarón. Estos contratos se refieren a las obras de instalaciones de autoconsumo fotovoltaico en edificios municipales con fondos procedentes de una subvención otorgada por la Diputación Provincial de Zaragoza y, al menos, 21 contratos menores al margen de todo procedimiento administrativo.

El primero de esos contratos por valor de 109.234,55 euros, IVA incluido, fue declarado nulo de pleno derecho por el Consejo Consultivo de Aragón tras detectar graves irregularidades, por lo que se ha apremiado al Ayuntamiento a conceder dicho contrato a la otra empresa que participó en el concurso y que debería haber resultado adjudicataria, en lugar de Electra Aguarón S.L., que, además, ha cobrado otros 85.000 euros al margen de procedimiento administrativo alguno, según describe la Secretaría-Intervención del Ayuntamiento.

En el ámbito comarcal se detectó la existencia de otro contrato menor sin la debida publicidad que exige la ley y con dos ofertas con vinculación societaria con el presidente de la entidad comarcal, además de otros pagos directos sin concepto especificado.

En el escrito remitido a la Fiscalía Provincial, la Dirección General advirtió la existencia de adjudicaciones a la empresa Electra Aguarón S.L., con quien Lucio Cucalón mantiene una relación de parentesco (la compañía pertenece a su primo segundo) con uno de sus miembros, así como de amistad manifiesta con sus socios, ya que además lo son también, junto al propio Cucalón, de otra compañía domiciliada en la misma dirección en el municipio de Aguarón.

En la comunicación realizada a la Fiscalía se apuntó la percepción periódica y con carácter mensual por parte de Lucio Cucalón de una serie de dietas e indemnizaciones por desplazamientos que ascienden a 11.850 euros con cargo al Ayuntamiento, hasta enero de 2025, además de numerosos gastos protocolarios sin justificar en el ámbito de la comarca, como por ejemplo dos comidas por valor de 3.261 y 1.883 euros respectivamente, sin que se haya podido determinar a qué atención protocolaria corresponde. Se trata de comidas recurrentes sin informes justificativos y que, según apuntes contables, se habrían celebrado, en muchas ocasiones, junto a los consejeros comarcales, muchos de los cuales niegan haber estado en esas comidas. Esto motivó que al alcalde de Aguarón se le conozca como el regidor del 'festín de la gamba roja', por cuanto pasó tickets de ágapes que tenían a este crustáceo como protagonista, entre otros platos.

Los viajes a ninguna parte de Cucalón

Ha llamado la atención también que el alcalde de Aguarón justificase gastos de desplazamientos a la propia Dirección General de Administración Local sin que en ésta conste visita ni reunión alguna, ni con su directora ni con ninguno de los técnicos. Lo mismo sucedió con gastos relativos a otras inexistentes reuniones en la Dirección General de Protección Civil y la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias.

Cucalón ya afronta otras dos causas penales en los tribunales. Los socialistas justificaron que Cucalón ya no pertenece al PSOE porque fue expulsado hace algo más de un año (en junio de 2024) pero motivado por un caso de acoso laboral, por lo que pidieron al PP que dejaran de usar este asunto como «azote» contra la corrupción interna del partido de la rosa.

Protección del PSOE

Pero el PP aragonés y también el Gobierno de Aragón han vuelto a reclamar responsabilidad al Partido Socialista aduciendo que los hechos de los que está acusado Cucalón, referente del municipalismo socialista durante más de dos décadas, «son extremadamente graves». Consideran que los altos dirigentes del PSOE de Aragón deberían actuar de manera contundente. La vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha lamentado que el presidente de la Diputación de Zaragoza, Juan Antonio Sánchez Quero, y la ministra portavoz, Pilar Alegría, protejan y amparen, a su juicio, a Lucio Cucalón.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, ha dicho que desde el «respeto» a la investigación judicial, ha recordado también que Cucalón «llegó a faltar al respeto« a la directora general de Administración Local, Marina Sevilla, que hizo llegar el informe con las sospechas de la Fiscalía. Vaquero ha instado a Sánchez Quero a pedir perdón por sus acusaciones a la directora general y a la ministra portavoz y líder del socialismo autonómico a que no se ponga «de perfil» ante los casos de corrupción que «provocan escándalos que no son propios de un ejercicio decente de la política».

La propia Alegría ha tenido hoy sus más y sus menos en el Congreso de los Diputados frente al diputado Jaime de los Santos (vicesecretario de Educación e Igualdad de la dirección popular en Génova) para explicar cuál fue su papel en la supuesta orgía de José Luis Ábalos en el Parador de Teruel, donde ella pernoctó en septiembre de 2020.