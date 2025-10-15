Suscribete a
Felipe VI inaugura el X Congreso Internacional de la Lengua Española

el 'koldo aragonés', según el pp

La Fiscalía de Zaragoza denuncia al alcalde de Aguarón por presunta prevaricación y falsedad de documento público

El origen proviene de un informe enviado por el Gobierno de Aragón advirtiendo de irregularidades en adjudicaciones y gastos del Ayuntamiento socialista

El PP insta a Alegría a actuar contra el 'Koldo aragonés', el alcalde de Aguarón envuelto en el escándalo

Lucio Cucalón
Lucio Cucalón abc

ABC

La Fiscalía Provincial de Zaragoza ha presentado denuncia en el Juzgado de Instrucción 5 de Zaragozacontra el alcalde de Aguarón y presidente de la comarca Campo de Cariñena, el socialista Lucio Cucalón, después de que el Gobierno de Aragón, a través de ... la Dirección General de Administración Local, enviara el pasado verano un escrito a este órgano del Ministerio Público en el que se recogían determinadas actuaciones con cargo a los presupuestos comarcales, así como otras realizadas en su condición de regidor del Ayuntamiento de Aguarón.

