Sociedad Civil Catalana entrega sus Premios 8 de Octubre en Madrid para luchar contra la «toxicidad de la ideología nacionalista»

No es habitual que una organización catalana organice una entrega de premios en pleno centro de Madrid, pero Sociedad Civil Catalana ha decidido romper con la norma y celebrar la sexta edición de los Premios 8 de Octubre en la capital. La organización, creada ... en 2014 y con importantes convicciones contrarias al independentismo catalán, galardona anualmente a «aquellas personalidades o entidades que a lo largo de su trayectoria profesional se han significado en defensa de los valores democráticos, especialmente en los momentos en que la polarización política pone en riesgo la convivencia social» como conmemoración de la histórica manifestación en Barcelona del 8 de octubre de 2017 en contra del proceso secesionista.

En palabras del presidente de la organización, Alex Ramos, «la toxicidad de la ideología nacionalista contamina todo lo que toca cuando se le invita a entrar». Este movimiento, según ha declarado, «no se arrepiente del daño causado» ya que es sabedor de que el Gobierno le ha dado «la llave a la gobernabilidad» tiempo después de que la sociedad catalana le diese «espalda».

La ceremonia, celebrada en una abarrotada sala del Espacio Abante, tiene como objetivo recordar la histórica manifestación celebrada en Barcelona una semana después del referéndum ilegal del 1-O en la que un millón de españoles tomaron las calles para dar voz a una «mayoría silenciosa» que no representaba la totalidad de Cataluña. A esta movilización acudieron importantes políticos como Josep Borrel o Salvador Illa, además de figuras como el escritor Mario Vargas Llosa.

El primer premiado, el fallecido Javier Lambán, ha sido homenajeado por parte de la organización. Descrito como un hombre que «antepuso el bien común al calculo político» y que «se mantuvo leal a unas siglas que defendió contra viento y marea», fue una importante figura socialista contraria al ideario independentista. Su esposa, Marisa Lázaro, ha recibido el galardón visiblemente afectada mientras el auditorio ovacionaba al expresidente aragonés fallecido el pasado 15 de agosto. «Puede parecer un tópico, pero estoy convencida de que Javier estaría orgulloso de recibir este premio», ha comentado su esposa, recordando que Lambán, durante sus últimos meses de vida, solía comentar que «España debe reaccionar como sociedad civil, queda poco tiempo que perder».

Tanto Juan Luis Cebrián, fundador y director de El País, como José Antonio Zarzalejos, director de ABC en dos ocasiones, han sido premiados por su logros periodísticos y por su labor para mantener la independencia frente a los ataques del poder. Cebrián se ha enorgullecido por sus vínculos con Cataluña: «Cuatro nietos catalanes y una hija profesora de catalán», según ha dicho. Además, ha recordado que la Guerra Civil separó a las familia y que, «tras la muerte de Franco y la llegada el trono de Juan Carlos, regresó la democracia a España» y esas familias pudieron volver a unirse. Zarzalejos, en un discurso breve, ha querido agradecer y recordar a todos los premiados y ha recordado, con notorio cariño, a Lambán como un «sincero socialista» con el que tuvo una cordial relación.

José Varela, historiador español también ha recibido el galardón por parte de la organización. En palabras de la vicepresidenta de la organización, Teresa Freixes Sanjuán, Varela «arroja luz» sobre los orígenes de la ideología de la organización. Según ha compartido tras recibir el premio, al independentismo se le «ha cedido casi todo a cambio de nada». «A cambio de paz, nos dirán. Lo único que nos aseguran es que «no van a parar» y «lo volverán a intentar»», ha declarado. Finalmente, ha confesado que un sistema de financiación singular en Cataluña es, simplemente, el primer paso antes de un "segundo referéndum que llamarán" constructivo, solo si lo pierden».

El cantante Manuel de la Calva, mitad del Dúo Dinámico, fallecido el 26 de agosto de 2025, ha recibido el premio póstumo. El cantante, nacido en Barcelona, mostró en varias ocasiones su rechazo al intento de golpe de Estado en Cataluña en 2017 y amenizó las grandes manifestaciones de Sociedad Civil Catalana gracias al mítico 'Resistiré', canción que interpretaba junto a su compañero Ramón Arcusa, que ha recibido el premio.

Tras un vídeo conmemorativo de aquel 8 de octubre de 2017 en el que cientos de miles de catalanes salieron a las calles para reivindicar su posición en contra del proceso independentista, Alex Ramos ha concluido la ceremonia agradeciendo a los ganadores por su labor y a la «mayoría silenciosa» que fue el «talón de Aquiles» del proceso de 2017