Sociedad Civil Catalana entrega sus Premios 8 de Octubre en Madrid para luchar contra la «toxicidad de la ideología nacionalista»

Javier Lambán y Manuel de la Calva, cantante integrante del Dúo Dinámico, ha sido premiados (in memoriam) en una emotiva ceremonia en pleno centro de la capital

Los periodistas José Antonio Zarzalejos y Juan Luis Cebrián y el ensayista y escritor José Varela Ortega también han sido premiados

Sociedad Civil Catalana reconoce a Zarzalejos y Cebrián con sus premios '8 de octubre'

Manifestantes organizados por Sociedad Civil Catalana
Manifestantes organizados por Sociedad Civil Catalana ABC

Carlos Mullor

No es habitual que una organización catalana organice una entrega de premios en pleno centro de Madrid, pero Sociedad Civil Catalana ha decidido romper con la norma y celebrar la sexta edición de los Premios 8 de Octubre en la capital. La organización, creada ... en 2014 y con importantes convicciones contrarias al independentismo catalán, galardona anualmente a «aquellas personalidades o entidades que a lo largo de su trayectoria profesional se han significado en defensa de los valores democráticos, especialmente en los momentos en que la polarización política pone en riesgo la convivencia social» como conmemoración de la histórica manifestación en Barcelona del 8 de octubre de 2017 en contra del proceso secesionista.

