Descubren una Gran Ola que, como un 'tsunami', recorre nuestra galaxia de punta a punta

La ola gigante, de 650 años luz de altura, se propaga desde el centro hacia el exterior de la Vía Láctea, haciéndola ondular a lo largo de decenas de miles de años luz

La mayor estructura del Universo es aún más grande, y está más cerca de la Tierra, de lo que se creía

La Vía Láctea, vista de lado en el nuevo mapa en 3D de Gaia. La perspectiva revela que el lado 'izquierdo' de la galaxia se curva hacia arriba, mientras que el otro lado se curva hacia abajo
La Vía Láctea, vista de lado en el nuevo mapa en 3D de Gaia. La perspectiva revela que el lado 'izquierdo' de la galaxia se curva hacia arriba, mientras que el otro lado se curva hacia abajo ESA/Gaia/DPAC, S. Payne-Wardenaar, E. Poggio et al (2025)
José Manuel Nieves

Nada permanece quieto en el Universo, ni siquiera las galaxias. Sabemos que giran, que viajan, que se unen en grupos y que, juntas, recorren a gran velocidad los gigantescos filamentos que dan forma a la 'telaraña cósmica'. Movimientos en el espacio a los que se ... unen otros mucho más sutiles y difíciles de apreciar: alabeos y tambaleos que recuerdan a los de una peonza.

