El MNAC pide ahora el amparo del Ministerio de Cultura porque es deber del Estado «tutelar las pinturas de Sijena»

El Museo Nacional del Arte de Cataluña (MNAC) ha solicitado un informe al Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE) del Ministerio de Cultura para que realice un informe pericial consistente en un proyecto de conservación sobre el cambio de ubicación de las obras de Sijena, ubicadas actualmente en la sala 16 del museo, para «asegurar la preservación del patrimonio cultural».

En el documento, también dirigido al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Huesca, el MNAC asegura que el IPCE es «el organismo que cuenta con una mayor especialización, solvencia y prestigio dentro del panorama español para auxiliar al juzgado en la decisión sobre las arduas y arriesgadas actuaciones que han de acometerse para el íntegro cumplimiento de la sentencia», han informado fuentes jurídicas.

Señala que las pinturas murales constituyen un Bien de Interés Cultural y que «están sometidas a la protección y tutela del Estado».

«La conservación y preservación de las pinturas murales del Monasterio de Sijena, y la necesidad de que las actividades encaminadas al cumplimiento de la sentencia condenatoria no menoscaben esos principios, no son fines exclusivos de los poderes públicos autonómicos, sino que es un deber constitucional que incumbe también al Estado», añade.

Asegura que, en lo que concierne al Ayuntamiento de Villanueva de Sijena, consta un escrito presentado por su dirección letrada, de 25 de julio de 2025, en el que «alude al gran acierto en solicitar esa ayuda [al Ministerio de Cultura] por parte del presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, que, finalmente ha caído en la cuenta de que la Diputación General de Aragón (DGA) ni sus técnicos no pueden por sí solos culminar con éxito la operación de la ejecución de esta sentencia«.

Sobre el IPCE, el MNAC defiende la «absoluta idoneidad de dicho Instituto para participar e intervenir, auxiliando al Juzgado, en su función de garantía de la correcta ejecución de la sentencia«.