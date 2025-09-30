Compostela, escaparate para la investigación científica puntera

La capital gallega se prepara para convertirse, esta semana, en epicentro de las vanguardias científicas. El jueves y también el viernes, Santiago acoge dos jornadas de debates, conferencias, mesas redondas y 'networking' que congregarán a profesionales de toda España. El Congreso Nacional de Científicos Emprendedores planea, para su novena edición, un programa «con un fuerte acento en la inversión 'deep tech'» y en los «casos reales nacidos en Galicia». El mensaje a transmitir es doble: para los recién egresados, que lanzarse a hacer realidad un proyecto propio puede ser una opción tan viable como iniciar un doctorado; y, para las compañías, que vale la pena apostar por el talento joven e innovador.

Habrá espacios de debate y conferencias, pero el certamen también se configura como un punto neurálgico para el sector, un caldo de cultivo en el que cosechar nuevas colaboraciones y una ocasión para llegar a nuevos públicos. Todas estas, en el caso del emprendimiento científico, cosas muy necesarias; lo explica, en conversación con ABC, Carlos Cosculluela, director de la Fundación Damián Rodríguez Olivares (DRO), que organiza el evento junto a la Universidade de Santiago de Compostela (USC) y la Fundación Botín: «Si un profesor o profesora no ha emprendido, es muy complicado que anime a uno de sus estudiantes a hacerlo. Es un problema de base que creo que, por suerte, está cambiando. (Este congreso) va muy orientado a quienes nunca les han contado qué es esto de crear una empresa a través de una investigación». Será el primer contacto con este mundo para muchos, y también una oportunidad para darse a conocer.

En dos días, el Congreso, que cada año visita una ciudad distinta, ofrece cinco mesas redondas y dos conferencias principales, además de tres espacios dedicados al 'networking' –en los que se servirá café, comida o cena según la hora– y otras dos competiciones, todo en el salón de actos de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ETSE). «Es muy importante que en un mismo lugar puedas tener contacto tanto con un inversor como con un gestor de innovación de algún hospital, por ejemplo, de forma que puedan surgir nuevas colaboraciones», apunta Cosculluela.

El plato fuerte de la primera jornada son las ponencias y el del segundo día es el foro de inversión, en el que confluyen investigadores, empresas e inversores, y donde a menudo surgen «nuevas colaboraciones»: «Quizás un grupo está desarrollando una línea de investigación y se da cuenta de que puede colaborar de alguna forma con la empresa que está exponiendo. Y luego, por qué no, pedir fondos europeos, por ejemplo, para desarrollar un proyecto», propone. Aún así, lamenta que en España «falta músculo inversor» en el sector.

Los ejes este año serán la protección de la innovación «a través de patentes u otras herramientas», algo «muy recurrente» en un área como esta; y la captación de inversores, al ser un «riesgo muy alto» el que asumen las empresas cuando apuestan por proyectos de este tipo, pero que pueden suponerles altos estándares de «retribución». Y, como hilo conductor, las tendencias más actuales de la carrera tecnológica: desde los sectores de defensa y la aerociencia hasta la inteligencia artificial y la salud.

Precisamente, el director del Centro Singular de Investigación en Tecnoloxías Intelixentes (CiTIUS), Senén Barro, moderará una de las mesas –la última de mañana–, que versará sobre los caminos que está abriendo la inteligencia artificial en la medicina y en la salud. En el caso de Galicia, señala como fortaleza su ecosistema biotecnológico mixto, responsable de «nutrir» y hacer posible el emprendimiento científico de vanguardia. En ese sentido, él y Cosculluela destacan la relevancia de la USC y la red de instalaciones investigadoras configurada en torno a ella, tanto las adheridas a la universidad como las que no lo están –CiTIUS, CiMUS, IDIS, CESGA...–, además de su grado de inteligencia artificial; la del clúster Bioga; o la de empresas como Unirisco, «una sociedad de capital riesgo que apoya a proyectos en sus etapas tempranas», apunta el director de la Fundación DRO.

Innovar en salud

El profesor Barro adelanta a ABC algunos de los palos que se tocarán en su sesión. Para el investigador, la IA tras modelos de lenguaje como ChatGPT es «cada vez más potente, cada vez más útil», pero debe ser «una herramienta, no una sustitución del ser humano». El experto insiste en el riesgo de delegar decisiones relevantes a la máquina: «Tenemos que evitar que acabemos delegando de un modo absolutamente acrítico (...), con lo que nos acabaremos deteriorando humanamente, además». Un problema que, dice, se acentúa en los más jóvenes, que podrían caer en la tentación de hacer cada vez menos uso de sus capacidades cognitivas.

MÁS INFORMACIÓN Santiago y La Coruña serán las primeras ciudades de Galicia en tener tasa turística

El director del CiTIUS pone como ejemplo la medicina. Reconoce que la IA demuestra ser útil desde el minuto uno para cuestiones como la prevención general, el análisis de radiografías o el diseño de fármacos, pero aclara que «en cinco, en diez años (...) seguiremos necesitando radiólogos, oncólogos y clínicos que integren la IA en su práctica». Al final, subraya la importancia de que existan altavoces, como lo es el Congreso, para la ciencia: «No es suficiente con que en los laboratorios desarrollemos mejores inteligencias artificiales. Si al final no hay empresas que sean capaces de llevar esos resultados al mercado, al paciente, al médico, a los sistemas de salud, pues no ganaremos gran cosa».