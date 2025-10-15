Puente descarta ampliar el servicio de Cercanías en Aragón alegando que el estudio de viabilidad es «negativo»

En la sesión de control al Gobierno en el Congreso, el diputado Pueyo ha instado a Puente a cumplir con una proposición no de ley -iniciativa no vinculante- que habla de ampliar este servicio de Cercanías en Aragón y que apoyó el propio PSOE de la región.
«Si me dice que no, no me dice que no a mí. Me dice que no a mí y a sus compañeros del PSOE», ha advertido Pueyo, que ha acusado al ministro de estar «traicionando» el trabajo que han realizado los socialistas aragoneses y otros partidos que creen «que Aragón con Cercanías puede convertirse en una comunidad de primera, pero sin Cercanías nunca lo será».
Sin embargo, Puente ha recalcado que el estudio de viabilidad en el caso del Cercanías de Zaragoza no es positivo: «Ya me gustaría decirle otra cosa pero créame yo no soy el autor del informe, son los técnicos del Ministerio los que elaboran ese informe, en este caso además los técnicos también de la empresa Ineco y de la dirección general del sector ferroviario«.
La línea de menor uso de España
Según ha detallado, la línea C1 de Zaragoza, la única que hay en este momento de Cercanías en Aragón, tiene un aprovechamiento del 7,61%, siendo la «más baja de España», por lo que los técnicos sostienen que la demanda es «bajísima» y «no se justifica» la construcción de una ampliación de la línea y mucho menos la construcción de otras dos líneas «cuando no hay una demanda que sostenga dicha construcción».
Con todo, el ministro ha afeado al diputado de la Chunta que utilice términos como «traición» y que apele a los sentimientos: «Lo que usted me está proponiendo no es ni más ni menos que me salte los informes de los que dispongo para tomar una decisión que no podría tomar. Y eso desde luego tenga claro que no lo voy a hacer», ha zanjado.
