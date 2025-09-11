El alquiler no solo lo pone difícil en las islas o las grandes urbes: en Teruel un piso se agota en menos de un día y se encarece «cien euros si eres docente»

En un año, el precio de la vivienda en Teruel ciudad ha crecido un 22,39%, la mayor subida nacional. Pero pocos identifican esta pequeña capital de provincias con la crisis del alquiler que sufre España. Los docentes, en esta época del año, sobre todo los interinos padecen este problema casi en la misma forma que los estudiantes que buscan piso. Y si no, que se lo digan a Carlos Pérez, que ha contado en su perfil de Threads el último dislate que se ha producido al intentar alquilar un piso en la ciudad del amor: «Los profesores cobráis más», le dijo el arrendador al otro lado del teléfono, así que le impuso cien euros más de lo que pedía.

Carlos Pérez se ha trasladado a la capital turolense para trabajar durante todo el curso y denuncia la poca oferta de vivienda en la ciudad. Hasta que él y sus compañeras recién llegadas a la urbe consigan vivienda, están pagando habitaciones en hostales. No esperaba encontrar un mercado de alquiler mínimo, caro y saturado, donde los pisos desaparecen en cuestión de horas.

«Llamas y lo tienen todo alquilado», explica. Añadía leña al fuego al denunciar una práctica abusiva en redes sociales: narró en su canal de Threads lo que padece desde que supo que le asignaban una plaza de profesor en un instituto de Teruel. «Jornada completa, curso completo y estrés completo», explicaba. «Está complicado esto de encontrar piso/habitación en Teruel para el curso. Y mi llamada favorita por el momento ha sido la de esta señora«. Según el docente, el precio de la vivienda era de 500 euros y estaban incluidas la comunidad, pero no los gastos de luz, agua y gas. Carlos Pérez parecía estar muy interesado en aceptar la oferta de la propietaria. »Los profesores tenéis más sueldo y no estáis el año entero«, le respondió la mujer cuando Carlos dudaba de si podría abonar esa cantidad.

En Teruel ciudad, un 32% de las viviendas ofertadas se alquilan en menos de 24 horas, según los portales inmobiliarios. Los pisos se agotan en cuestión de horas y este año la oferta ha caído alrededor de un 18%. Quienes buscan vivienda en la capital turolense se encuentran con que hoy no hay pisos disponibles por debajo de 600 euros, aun así mucho más económicos que en la ciudad de Zaragoza, donde ascienden por encima de los 850.

