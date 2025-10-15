Balance de las Fiestas del Pilar: los zaragozanos las puntúan con un notable; hubo 167 detenidos y un 80% menos de robos de móviles

Pocos ayuntamientos se toman la molestia de testar qué opinan sus ciudadanos de las fiestas que acaban de poner sobre el tapete. El de Zaragoza lo ha hecho al terminar las del Pilar, con la predisposición de que iban a cosechar un buen resultado por ... el despliegue organizado. Así ha sido: la encuesta oficial concede un 7,9 de puntuación a los actos festivos.

Se colocan, de acuerdo al Consistorio, como las segundas más valoradas después de 2023. De las mil respuestas en entrevistas presenciales, el 38,1% las calificaron como «muy buenas», el mejor dato de toda la serie histórica, que comenzó en 2013. Por edades, están más satisfechos los jóvenes de menos de 30 años y, por géneros, los hombres.

A falta de tener los datos definitivos con la conclusión de las fiestas, que este año han durado un día más al coincidir el 12 de octubre con domingo, el acumulado ha superado ya los 2,6 millones de asistentes, que fue la cifra total del año pasado. Destacó la masiva Ofenda de Flores, con más de 120.000 oferentes que terminaron de depositar sus ramos ya pasada la medianoche y más de 470.000 personas que recorrieron la plaza del Pilar a lo largo del día, un 8,5% más de participación y un 15% más de público.

Las cifras, en definitiva, confirman que «las Fiestas del Pilar siguen siendo unas fiestas de calle, unas fiestas participativas y unas fiestas muy populares», según la responsable de esta área, Sara Fernández.

Revisar la Ofrenda para evitar retrasos

Fernández sí deslizó la posibilidad de revisar la operatividad de la Ofrenda de Flores, que es el acto cenital de las fiestas, con el fin de evitar retrasos. De cara a 2026, aseveró que la Ofrenda es un evento que se revisa «continuamente», como demuestra la ampliación de horarios y hasta de un 40% en los grupos en los últimos cinco años, o el cambio en la estructura de la Virgen. También habrá que replantear algunos recorridos, pues el Coso (en el centro histórico de la ciudad) estará en obras ya desde esta próxima Navidad.

Por su parte, también ha hecho balance el área de seguridad y la Guardia Civil, que este 15 de octubre ha comunicado que detectó a 81 conductores durante las Fiestas del Pilar que conducían con presencia de drogas en el organismo o tasa de alcohol superior a la permitida. Más del 50% de estos conductores fueron denunciados; siete conductores fueron investigados por delitos relativos al permiso de conducir y otros tres por delito de alcoholemia positiva, ha comunicado el Cuerpo benemérito.

En cuanto a la Policía Nacional, informó de que el dispositivo especial de seguridad durante las Fiestas del Pilar 2025 en Zaragoza ha finalizado con 167 detenidos, más de mil multas por infracciones en materia de seguridad ciudadana y un notable descenso en los robos de teléfonos móviles, que han pasado de 500 a menos de un centenar en el último año. Con motivo de estas fiestas, la Policía Nacional desplegó entre los días 4 y 13 de octubre al cien por cien de sus efectivos en Zaragoza, además de contar con el refuerzo de otras plantillas de España, de acuerdo a la información facilitada por la Jefatura Superior de Policía de Aragón.

El plan integral de seguridad desplegó agentes desde subsuelo hasta el aire y, como balance general, se salda con una disminución considerable de los ilícitos penales en relación a años anteriores.

La actividad preventiva ha dado sus frutos y solamente las denuncias por hurto o pérdida de teléfonos móviles, que el año pasado superaba el medio millar, se han dividido por cinco y apenas se han dado un centenar de casos durante las fiestas.

Los robos caen

La presencia policial en las zonas de mayor afluencia de público ha permitido que los robos con violencia hayan disminuido y a lo largo de las fiestas solo se han denunciado diez hechos de esa naturaleza.

La peor parte es que se investigauna denuncia presentada por una agresión sexual -un tocamiento- en la zona del Recinto Ferial de Valdespartera.