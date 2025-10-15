Suscribete a
ABC Premium
Última hora
Ábalos se acoge a su derecho a no declarar ante el Supremo y Anticorrupción no pide prisión provisional

Balance de las Fiestas del Pilar: los zaragozanos las puntúan con un notable; hubo 167 detenidos y un 80% menos de robos de móviles

Se investiga una denuncia por agresión sexual (un tocamiento) en el recinto de Valdespartera, pero la Jefatura Superior de Policía da cuenta de una reducción notable de incidentes y delitos

Zaragoza se pone el traje de luces

Sigue en directo la declaración de José Luis Ábalos en el Tribunal Supremo por el caso Koldo

Balance de las Fiestas del Pilar: los zaragozanos las puntúan con un notable; hubo 167 detenidos y un 80% menos de robos de móviles
ramón comet
Érika Montañés

Érika Montañés

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Pocos ayuntamientos se toman la molestia de testar qué opinan sus ciudadanos de las fiestas que acaban de poner sobre el tapete. El de Zaragoza lo ha hecho al terminar las del Pilar, con la predisposición de que iban a cosechar un buen resultado por ... el despliegue organizado. Así ha sido: la encuesta oficial concede un 7,9 de puntuación a los actos festivos.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app