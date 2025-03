El juez del caso Lanza explica por qué la sentencia es tan leve: «No quería matarlo, según el jurado»

El magistrado de la Audiencia Provincial de Zaragoza que acaba de dictar sentencia por el «crimen de los tirantes» ha salido en defensa del polémico fallo que condena al antisistema de ultraizquierda Rodrigo Lanza a cinco años de prisión por la muerte de Victorino Laínez . Los allegados de Víctor han confirmado que recurrirán la sentencia .

El antisistema no conocía a su víctima. Mató a Laínez, de 58 años, al cruzarse con él en un bar de Zaragoza y atacarle tras considerar que era un «facha». El jurado popular concluyó que no fue un asesinato y el magistrado ha traducido ese veredicto en una sentencia que tipifica el crimen como lesiones dolosas (intencionadas) en concurso con homicidio imprudente.

El fallo ha resultado polémico, no solo por cómo se han tipificado los hechos y la pena impuesta, sino también a raíz de las críticas vertidas contra el juez por el fiscal decano de Zaragoza, Rafael Soteras, que habló de un «cúmulo de anomalías» que se habría producido durante el juicio con jurado que presidió Ruiz Ramo. Aquellas críticas derivaron en otro escrito de respuesta firmado por el juez en el Heraldo de Aragón, en vísperas de dictar la sentencia.

La condena ha sido muy criticada por la familia del fallecido. En una entrevista en «Herrera en COPE» , el juez José Ruiz Ramo , que firmó la sentencia, ha explicado el por qué ha sido tan leve. « Es un delito de lesiones doloso. Quería lesionarlo, pero no quería matarlo, según el jurado », ha comentado.

Las acusaciones y la Fiscalía coincidieron en pedir que Lanza fuera condenado a 25 años de cárcel por un delito de asesinato agravado. La condena que se le ha impuesto es cinco veces inferior.

El magistrado Ruiz Ramo, que además es presidente de la sección tercera de la Audiencia de Zaragoza , ha salido este miércoles en defensa de la sentencia con explicaciones jurídico-técnicas para explicar su contenido, que se ha adaptado al veredicto que con anterioridad dictó el jurado.

Ha explicado que Lanza no ha sido condenado por asesinato porque el jurado se inclinó por la tesis del informe pericial de la defensa, en vez de por el que firmaron los forenses que practicaron la autopsia al cadáver de Victorino Laínez. Consideró el jurado que el antisistema no quiso matar a su víctima, pese a haberle atacado por la espalda, haberlo tirado al suelo y, tras quedar inconsciente, emprenderla contra él con repetidos puñetazos y patadas.

Según ha explicado el juez, lo que consideró el jurado es que la víctima quedó mortalmente herida no por los golpes del antisistema, sino porque al ser derribado se golpeó accidentalmente su cabeza contra el suelo, y fue eso lo que le habría provocado la herida mortal. Y, como quedó inconsciente en ese momento, la brutal cadena de puñetazos y patadas que recibió después no prolongaron el sufrimiento de la víctima.

Tras ser preguntado por Carlos Herrera sobre si él, como magistrado, hubiera llegado a la misma conclusión que el jurado popular, el juez Ruiz Ramo ha dicho «no me lo he planteado». «Lo que este hombre (Rodrigo Lanza) quería hacer, si lo quería matar o no, solo lo sabe él» .

El magistrado también ha salido en defensa del tribunal de jurado que él presidió. Ha asegurado que «el jurado atendió con mucho rigor» los informes periciales que se presentaron durante el juicio -acabaron inclinándose por el que es penalmente más beneficioso para el antisistema-.

Respecto a si cree que la sentencia va a ser enmendada por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón –acusaciones y Fiscalía van a recurrirla-, Ruiz Ramo se inclina por pensar que no va a haber un cambio sustancial. «Veo difícil cambiar la valoración de la prueba» una vez que «el jurado ha tomado una decisión» se ha pronunciado tras examinar las circunstancias e informes que han sido presentados a juicio.

