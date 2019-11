Cinco años de cárcel por matar a un «facha» El antisistema Rodrigo Lanza, condenado por homicidio imprudente y lesiones dolosas en el «crimen de los tirantes»

El antisistema de ultraizquierda Rodrigo Lanza ha sido condenado a cinco años de cárcel por matar a un hombre que llevaba unos tirantes con la bandera de España, al que consideró y llamó «facha», y al que abandonó agonizando en el suelo tras propinarle una brutal paliza, como atestiguó el informe de la autopsia. El jurado popular que lo juzgó en la Audiencia de Zaragoza concluyó hace diez días que no cabía condenarlo por asesinato. Y el presidente del tribunal, el magistrado José Ruiz Ramo, hizo pública ayer su sentencia tras aquel veredicto. En ella condena al chileno Rodrigo Lanza a cinco años de cárcel por un delito de lesiones dolosas (intencionadas), en concurso con un delito de homicidio imprudente.

La pena contrasta con la que solicitaban las acusaciones y la Fiscalía, que durante el juicio coincidieron en reclamar 25 años de cárcel contra el antisistema por un delito de asesinato agravado por motivos ideológicos. Tras escuchar el veredicto del jurado, intentaron que al menos lo condenaran a 12 años de prisión. Pero el magistrado ha tumbado esa pretensión por considerar que ni las acusaciones ni la Fiscalía utilizaron ese argumento durante el juicio, sino que lo hicieron de forma «novedosa y sorpresiva» tras escuchar el veredicto.

Con la sentencia que se hizo pública ayer, Rodrigo Lanza podría saldar el crimen con un total de tres años y nueve meses de prisión efectiva -las tres cuartas partes de la condena-. Y hay que tener en cuenta que ya lleva dos años en prisión provisional, que se le deben descontar.

Ahora, las acusaciones y la Fiscalía ponen sus esperanzas en el recurso que van a elevar al Tribunal Superior de Justicia de Zaragoza. Mientras no haya sentencia firme, Lanza tiene la consideración de preso preventivo. La ley establece que la prisión provisional se puede prolongar, como máximo, por un tiempo equivalente a la mitad de la pena impuesta en la sentencia recurrida. En este caso, por tanto, Lanza podría estar en prisión provisional un máximo de dos años y medio, plazo que se cumplirá el próximo junio. Así que, si para entonces no ha habido un nuevo fallo en apelación, Lanza quedará libre.

La que recibió ayer es la segunda pena de cinco años de prisión que se le impone en España a este antisistema de ultraizquierda, nieto de un alto cargo de la dictadura fascista del Chile de Augusto Pinochet. En 2008, Lanza fue condenado a cinco años de cárcel por haber dejado tetrapléjico a un policía local de Barcelona. Ahora, otros cinco años de cárcel por quitar la vida de un hombre al que consideró un «facha» y con el que se cruzó fortuitamente en un bar de Zaragoza.

Durante el juicio se ha considerado probado que Rodrigo Lanza atacó por la espalda a Victorino Laínez (58 años), que lo golpeó con tal fuerza que lo dejó inconsciente, hizo que cayera desplomado al suelo y luego lo pateó y le siguió propinando puñetazos hasta que decidió marcharse y abandonar a su víctima, herido de muerte.

Sin embargo, el tribunal no considera que Rodrigo Lanza quisiera matar a Laínez. Y, pese a lo que indicaron los forenses, tampoco entiende probado que el hombre falleciera por la paliza, sino al golpearse cuando el antisistema lo tiró al suelo. Por eso, no condena a Lanza por asesinato y el crimen queda tipificado como un delito de lesiones dolosas en concurso con homicidio por imprudencia.

El magistrado José Ruiz Ramo hizo constar ayer en su sentencia que el jurado popular consideró probado que «la intención de Rodrigo era solo lesionar a Victorino, y que no hubo intención de matarle». Todo ello tras inclinarse el jurado por los informes periciales de la defensa, en vez de por los que aportaron los forenses que practicaron la autopsia.

Agresión «despiadada»

Respecto a los reiterados golpes que propinó a su víctima, tampoco computan contra Lanza como agravante. En su sentencia, el magistrado afirma que el antisistema incurrió en una «forma despiadada de patadas y golpes sobre el cuerpo exánime de la víctima». Pero indica que «fueron innecesarios para quitarle la vida», así que no computan como agravante penal.

Es decir, considera el tribunal que esa brutal retahíla de puñetazos y patadas no solo no provocaron la muerte de Victorino Laínez, sino que ni siquiera contribuyeron a ella, porque ya estaba fatalmente herido con anterioridad. Por tanto, no cabe contar como agravante esa «forma despiadada de patadas y golpes».

Sí se concede a Rodrigo Lanza la atenuante de arrebato, porque considera el tribunal que el antisistema reaccionó a una supuesta amenaza que había sentido. El jurado dio crédito a los amigos de Lanza que testificaron que le habían advertido que Laínez portaba una navaja, pese a que la Policía no encontró ni rastro de ella.

Respecto a la agravante de reincidencia, el magistrado dice que no puede imponérsele porque no fue valorada ni solicitada por las acusaciones ni en sus informes ni en sus conclusiones, sino tras conocer el veredicto que absolvió a Lanza de asesinato. Además de los cinco años de cárcel, la sentencia también condena a Rodrigo Lanza a indemnizar con 200.000 euros a los familiares de la víctima, a sus padres, hijos y hermanos. También a pagar 5.620 euros a la Sanidad pública aragonesa por los cuidados a Victorino Laínez.