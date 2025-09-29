Suscríbete a
ABC Premium

La vida es más cara en Málaga, Granada y Almería, pero los sueldos no suben

Las tres capitales andaluzas están entre las diez mas caras y entre las 15 donde menos suben las rentas

El precio de la luz es determinante para limitar el poder adquisitivo de los andaluces

El alquiler en la mitad de los hogares andaluces de rentas bajas será «inasumible»

Manifestación de la vivienda en Granada
Manifestación de la vivienda en Granada EFE
J. J. Madueño

J. J. Madueño

Málaga

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Málaga, Granada y Almería son tres ciudades andaluces con importantes desequilibrios entre lo cuesta vivir y lo que cobran sus habitantes. Según el comparador financiero Kelisto en uno de sus últimos informes, estas tres ciudades de Andalucía figuran en la lista de las diez más ... caras para vivir, pero al mismo tiempo están entre las 15 donde su habitantes tienen los ingresos más bajos. Datos que apuntan a un empobrecimiento progresivo de la población.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app