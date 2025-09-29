La vida es más cara en Málaga, Granada y Almería, pero los sueldos no suben

Málaga, Granada y Almería son tres ciudades andaluces con importantes desequilibrios entre lo cuesta vivir y lo que cobran sus habitantes. Según el comparador financiero Kelisto en uno de sus últimos informes, estas tres ciudades de Andalucía figuran en la lista de las diez más ... caras para vivir, pero al mismo tiempo están entre las 15 donde su habitantes tienen los ingresos más bajos. Datos que apuntan a un empobrecimiento progresivo de la población.

El análisis realizado por Kelisto.es tiene en cuenta los datos de las 50 capitales de provincia, más las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Para cada una de ellas se han examinado cifras sobre 17 productos y servicios de seis categorías: vivienda, impuestos, facturas del hogar, transporte público y privado, compra y ocio.

De este modo, el análisis de 2025 revela dos conclusiones. Por un lado, que la diferencia de las ciudades más caras y baratas con respecto a los precios medios vuelve a ampliarse notablemente. El coste de la vida en Barcelona, que el año pasado era la tercera del ranking, se situaba un 10,51% sobre el promedio el año pasado, mientras que este año supera el 38%.

La segunda es que tópicos como el de que «la vida en el Norte es más cara que en el Sur» no siguen vigentes. Las ciudades del sur y del arco Mediterráneo ganan presencia en entre las diez caras con Barcelona, Palma de Mallorca, Granada, Málaga, Gerona, Valencia y Almería como principales estandartes.

Esto se produce gracias a su fortaleza como destino turístico, a su atractivo para las multinacionales y nómadas digitales, así como a sus buenas infraestructuras y conexiones que las hacen más atractivas y cercanas para los visitantes.

Junto a las capitales del sur y el arco Mediterráneo figuran, al igual que otro años, Madrid (+20,95% por encima de la media) y San Sebastián, que es la única capital del norte que queda en esta clasificación. Como novedad, entra Las Palmas de Gran Canaria (+7,85%), gracias a su fortaleza turística y a su atractivo para nómadas tecnológicos para residir.

Entre las ciudades más baratas se encuentran algunas de las menos pobladas del país, como Teruel, Huesca o Ávila. Además, todas ellas son ciudades de interior que tienen un atractivo turístico más limitado. Solo algunas son Patrimonio de la Humanidad o tienen conjuntos monumentales con esta denominación, como ocurre con Ávila, Cáceres u Oviedo. La economía de estos lugares es más dependiente del sector primario.

Precio de la luz

Las facturas del hogar pesan en el encarecimiento de la vida en Andalucía. Debido a las desviaciones de consumo que se producen en distintas zonas climáticas, entre las capitales con el recibo de la luz más caro están las ocho capitales de provincia andaluzas encabezadas por Almería y seguidas por Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla.

Es lo que más pesa a la hora de hacer los cálculos, ya que la media a pagar suele rondar los 800 euros al año de media. Eso sumado a los precios de los alquileres o del transporte en muchos casos, llegan a a situar a tres capitales entre las más caras para vivir. Sin embargo, Huelva aparece las lista como una de las más baratas para efectuar la compra diaria.

Aún así, las andaluzas no son las más caras. Ninguna ciudad de la región está entre las tres más caras de España para vivir. El coste de la vida en Barcelona es un 38,13% más alto que la media nacional, lo que la convierte en la capital más cara del país, seguida de Palma de Mallorca (+24,20% sobre la media) y Madrid (+20,95%). Por el contrario, Lugo es la ciudad más barata con un 14,13% por debajo de la media nacional.