Suscríbete a
ABC Premium

El alquiler del 50% de los hogares andaluces con renta baja será «inasumible»

El final de la medidas para los alquileres del Gobierno por la pandemia provoca subidas del arrendamiento de hasta un 30%

Los hogares vulnerables, cinco años después de la pandemia, pueden verse contra las cuerdas por un efecto de rebote de aquellas medidas contra la subida de precios

La vida es más cara en Almería, Granada y Málaga, pero los sueldos no suben

Vivienda en alquiler en Córdoba
Vivienda en alquiler en Córdoba Valerio Merino
J. J. Madueño

J. J. Madueño

Málaga

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Cinco años después las medidas del Gobierno de España para contener los alquileres por los efectos de la pandemia todo era una trampa, sobre todo para los más vulnerables. El rebote hacia arriba de los precios de los alquileres pasado un lustro puede dejar a ... muchas familias al borde del abismo, sin posibilidad para pagar su alquiler. Los expertos consultados por ABC explican que el 50% de estos hogares que residen en una vivienda arrendada pueden ver como el precio de su hogar se vuelve «inasumible».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app