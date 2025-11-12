Suscríbete a
La familia de Sandra pide una «sanción alta» contra el colegio, que acabaría con el concierto del centro

Consideran que si bien no les va a «reparar el daño causado», sí servirá para que «no se repita en el futuro»

Isaac Villar, tío de Sandra, pide «la mayor sanción posible» y «ejemplarizante» para el colegio

Los padres de Sandra, a su llegada a la Fiscalía de Menores este miércoles
Jaime Parejo

La familia de Sandra Peña, la niña que se quitó la vida a raíz del acoso escolar que sufría por algunas de sus compañeras, y cuyo caso ha recaído en la Fiscalía de Menores de Sevilla, pidió este miércoles la mayor sanción ... administrativa posible para el colegio Irlandesas de Loreto, donde estudiaba la niña. El tío de la menor y portavoz de la familia, Isaac Villar, atendía a los numerosos medios de comunicación presentes en la puerta de la Fiscalía para valorar las declaraciones del pasado lunes de la consejera de Desarrollo Educativo y FP, Carmen Castillo, quien afirmaba que, a nivel administrativo, el caso se encuentra, a la espera de que la Fiscalía determine sus conclusiones sobre el mismo, en la denominada comisión de conciliación para determinar el grado de incumplimiento del centro.

