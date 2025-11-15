Suscríbete a
EDUCACIÓN

Más de la mitad de los profesores de Andalucía aguanta insultos o mofas de sus estudiantes en las redes sociales

Un informe del sindicato CSIF alerta de las actitudes ofensivas contra los docentes

Una docente en un aula
Una docente en un aula ARCHIVO
Rafael Aguilar

Rafael Aguilar

Sevilla

Más de la mitad de los docentes de Andalucía han sufrido acoso por parte de sus alumnos. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) señala en un informe que el 53 por ciento de los profesores ha padecido situaciones de violencia ... en las aulas a manos de los menores, principalmente insultos y amenazas, agresiones físicas y problemas con el uso de los móviles y las redes sociales.

