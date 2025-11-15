Más de la mitad de los profesores de Andalucía aguanta insultos o mofas de sus estudiantes en las redes sociales

Más de la mitad de los docentes de Andalucía han sufrido acoso por parte de sus alumnos. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) señala en un informe que el 53 por ciento de los profesores ha padecido situaciones de violencia ... en las aulas a manos de los menores, principalmente insultos y amenazas, agresiones físicas y problemas con el uso de los móviles y las redes sociales.

Noticia Relacionada Casi diez de cada cien alumnos sufren acoso en los colegios de Andalucía Rafael Aguilar Más del 5% de los estudiantes entre 11 y 18 años ha padecido 'bullying' a través de las redes sociales o el móvil

Este es un dato extraído de una encuesta realizada por la central sindical en centros públicos de Andalucía a cierre del curso pasado, y que pone de manifiesto que más del 75% de los docentes denuncia la falta de respaldo por parte de la Administración andaluza para la gestión de estos conflictos y el 98% insiste en la necesidad del reconocimiento efectivo de la autoridad docente para proteger al colectivo.

En este sentido, CSIF ha denunciado que «a pesar de contar con la Ley de Reconocimiento de Autoridad Pública del Profesorado, reclamada prácticamente en solitario en su momento, son urgentes los desarrollos normativos de dicha ley».

Episodios de violencia

El estudio destaca también que, del total de episodios de violencia en las aulas, más de la mitad son de tipo verbal (insultos, amenazas, mofas y faltas de respeto), seguidas de los conflictos en redes sociales (22,25%) -que se sitúan, por primera vez, como el segundo problema de convivencia detectado en los centros educativos públicos y por lo que CSIF ha reclamado una regulación nacional del uso de móviles- y de agresiones físicas (11,45%). Uno de cada cinco docentes denuncia que ha sufrido varios tipos de estas situaciones.

En la encuesta realizada por CSIF, los profesores andaluces indican que sus principales reivindicaciones son la minoración de la burocracia, la reducción del horario lectivo, la bajada de ratios, la mejora de las retribuciones y el refuerzo de la autoridad».

Así, el 88,4 por ciento del profesorado considera esencial la bajada de ratios y el 99% de los docentes ha manifestado que los trámites administrativos son excesivos y los apartan de su verdadero quehacer en las aulas.