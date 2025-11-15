Suscríbete a
Casi diez de cada cien alumnos sufren acoso en los colegios de Andalucía

Más del 5% de los estudiantes entre 11 y 18 años ha padecido 'bullying' a través de las redes sociales o el móvil

Testimonios de docentes frente al 'bullying': «Lo más difícil es reconocer si estás ante un caso de acoso o no»

Más de la mitad de los profesores de Andalucía aguanta insultos o mofas de sus estudiantes en las redes sociales

Andalucía organizará un congreso sobre 'bullying' tras el caso de Sandra Peña

Una adolescente apenada por el hostigamiento de sus compañeros
Una adolescente apenada por el hostigamiento de sus compañeros ABC
Rafael Aguilar

Rafael Aguilar

Sevilla

El suicidio de una adolescente sevillana a finales de este mes de octubre ha vuelto a colocar al acoso escolar en el centro del debate ciudadano. El suceso no sólo ha tensado a la comunidad educativa y obligado a las autoridades competentes en ... la materia a revisar los protocolos de actuación: también ha provocado una conmoción social que pone el foco en los mecanismos de control, seguimiento y sobre todo prevención de los episodios de hostigamiento a alumnos -y a profesores- en los centros educativos.

