El hospital Virgen del Rocío acapara el 90% de los fallos en el cribado de cáncer de mama

La portavoz de la Junta de Andalucía señala que el resto de errores se han detectado en Jerez y Málaga

La Junta de Andalucía destina 12 millones de euros a reforzar el plan del cáncer de mama con 119 profesionales más

Carolina España, sobre el cribado del cáncer de mama en Andalucía: «Es un caso que nunca debió darse»

Hospital Virgen del Rocío de Sevilla
Hospital Virgen del Rocío de Sevilla
J. M. Aguilera

La portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, ha informado en Consejo de Gobierno del plan de choque para subsanar los errores cometidos en el cribado del cáncer de mama. La Junta destinará 12 millones de euros para reforzar con 119 profesionales ... más, que se contratarán en la Sanidad pública para hacer frente a la crisis.

