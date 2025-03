Sólo el 0,1% de los docentes ha dado positivo por Covid en las pruebas del SAS

El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes en su reunión una serie de medidas para garantizar la vuelta segura a las aulas en los colegios y las universidades sin renunciar a la premisa que venían defendiendo, que la mayoría de las clases sean presenciales y la educación online sea residual o para casos extraordinarios.

El consejero de Educación, Javier Imbroda, ha puesto en valor que la vuelta a clase en las escuelas de Infantil se está llevando a cabo con total normalidad, ya que se han dado 4 casos positivos en 2.313 escuelas infantiles, «no llega al 0,17% lo que demuestra que la incidencia es mínima».

Javier Imbroda ha detallado que su departamento ha dado facilidad a los centros educativos para que los alumnos se vayan incorporando de manera gradual durante cuatro días a partir del próximo jueves.

Imbroda también ha explicado que todo el personal docente y no docente ya se ha realizado los test de la Covid-19 y que los resultados son que de 87.911 test se han detectado 135 positivos, 0,1% y que ahora a estas personas se les va a realizar un PCR para verificar si están contagiados y se sustituyen por otros docentes .

«Se están realizando los exámenes de de septiembre, pruebas de acceso a FP, más de 20.000 personas sin incidencias».

Críticas al PSOE

El consejero de la Presidencia y portavoz del Gobierno, Elías Bendodo, ha cargado contra el PSOE andaluz por sus críticas al inicio de curso. «Andalucía está preparada para una vuelta al cole segura. No vemos responsable la actitud del PSOE. No quieren que haya vuelta al cole, que se abran los colegios. Creen que así desgastan al Gobierno y lo que hace es daño a los andaluces. Un partido serio y responsable con tantos años de Gobierno a sus espaldas debería ayudar y no intentar sacar rédito electoral a costa de desgastar al Gobierno creando barullo, lío con una vuelta al cole qeu no quieren. El PSOE no quiere que haya vuelta al cole. Creen que cuanto peor, mejor les irá a ellos. Pido una vuelta a la cordura, a la normalidad, al sentido común. Con una pandemia todavía en marcha».