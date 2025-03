Vuelta al cole: El PSOE boicotea el inicio del curso escolar en Andalucía

La Consejería de Educación y Deportes sigue firme en su labor de frenar las presiones dirigidas a dificultar la vuelta al colegio presencial del próximo jueves. A los anuncios de movilizaciones de sindicatos y federaciones de padres estimuladas por los mensajes catastrofistas de los grupos de izquierda en la oposición , se unieron ayer las presiones de ayuntamientos socialistas que amenazan con reclamar a la Junta los gastos derivados de la limpieza anti Covid de los colegios que, según el PSOE, corresponde afrontar a la Junta, a la que achacan «inacción», según denunciaba ayer el secretario general socialista de Granada, José Entrena.

Ante la ofensiva, el consejero de Educación, Javier Imbroda, ha remitido al presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (Famp), Fernando Rodríguez Villalobos, un informe jurídico de la Secretaría General Técnica en el que se ratifica la obligación que tienen los Ayuntamientos de llevar a cabo la limpieza de los colegios con los criterios establecidos por las autoridades sanitarias para la lucha contra el coronavirus en los centros públicos de Educación Infantil de segundo ciclo, Primaria y Educación Especial.

El informe de la Secretaría General Técnica de la Junta de Andalucía recuerda a los ayuntamientos las competencias municipales en la conservación y mantenimiento de los centros escolares y añade jurisprudencia en la que se ratifica que los gastos de suministro son gastos de mantenimiento. Además, añade que «las actividades de desinfección no constituirían una obligación nueva y distinta de la obligación de mantenimiento que pone el ordenamiento jurídico en las normas sino que son una forma de cumplir, en unas circunstancias determinadas, con aquella obligación. Su omisión –añade el informe– dificultaría o haría imposible llevar a cabo sin un elevado riesgo la prestación de dicho servicio educativo en relación con las circunstancias actuales».

Plan reforzado de limpieza

Salud establece que los centros deben contar con un plan reforzado de limpieza y desinfección. Los locales, aulas, despachos y zonas comunes deben ser limpiados y desinfectados al menos una vez al día, haciendo una revisión del trabajo que se hace habitualmente para adaptarlo a la situación actual. Las normas incluyen recomendaciones sobre el uso de lejía en la desinfección y obligan a la limpieza y desinfección de los aseos al menos dos veces al día.

Imbroda, consciente de que estas medidas «van a requerir un mayor esfuerzo» apela al «principio de responsabilidad compartida en la vuelta al colegio de quienes tienen legalmente la competencia para llevar a cabo el mantenimiento de los centros educativos que son de su titularidad».

También recordó a los municipios que sólo la autoridad sanitaria puede ordenar la clausura de los colegios. Distintos ayuntamientos están solicitando el retraso de la vuelta al cole en sus municipios por riesgo de contagios o han solicitado el autoconfinamiento a los vecinos. Así sucede con municipios de Cádiz, como Barbate o Conil, y de Granada.

No sólo hay ayuntamientos que piden retrasar el inicio del curso. La Confederación Andaluza de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (Confedampa) reclama que no se autorice el inicio del curso al considerar que no se garantiza la seguridad sanitaria a los alumnos. Según la Confedampa, aunque «el contagio cero es imposible», no están garantizados los 1,5 metros de d istancia entre alumnos en las aulas; no están asegurados los locales necesarios que permitan el desdoble de los cursos de 25, 30 y 35 alumnos por clase; ni los profesionales necesarios para esos desdobles; ni los medios técnicos y de conexión informáticos para impartir clases no presenciales; ni el personal de limpieza necesario en los centros en horario lectivo; ni los controles que eviten las aglomeraciones a las entradas y salidas de los centros educativos.

«Abrir los colegios es abrir la vida de una sociedad», dijo ayer Imbroda

«Abrir los colegios es abrir la vida de una sociedad», dijo ayer Imbroda en Málaga para resaltar que «los colegios hoy son entornos seguros, posiblemente más que el propio ámbito familiar». El consejero de Salud, Jesús Aguirre, llegó a decir que los colegios serán más seguros que los «parques, bares, las casas de abuelos o el bautizo de la prima».

«Volvemos a las aulas de forma presencial, de manera segura, llevamos meses trabajando con Salud, detrás de esta planificación hay multitud de expertos en sanidad y educación trabajando en las condiciones de seguridad», añadió Imbroda.

Test positivos

Mientras, siguen las pruebas de detección de Covid a los profesionales. Hasta el fin de semana se habían realizado test rápidos a la mitad de la plantilla de 140.000 personas (docentes y no docente). Sólo se han registrado 114 positivos en los 72.791 test realizados, informó el consejero de Salud. Para el inicio de curso en las escuelas infantiles se realizaron pruebas a 14.500 profesionales de los que solo 23 dieron positivo».

La Consejería confirmó que todos los centros públicos y concertados de Andalucía «disponen ya de un coordinador Covid asignado » para el curso 20-21, después de que la semana pasada más de 6.700 docentes llevaran a cabo el curso de formación pertinente en las aulas virtuales puestas a su disposición.

Al respecto, Escuelas Católicas criticó ayer que la educación concertada quede «completamente excluida» de tener la figura del coordinador Covid como los centros públicos por lo que acusó a la Junta de «discrimina» al sector.

Mientras, el PSOE lanzó ayer desde sus secretarías provinciales mensajes que coinciden en acusar a la Junta de «incompetencia y falta de planificación» y hasta de poner «en riesgo la salud de la ciudadanía», como afirmó el coordinador del grupo parlamentario socialista onubense, Amaro Huelva . Por su parte, la secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, denunciaba que no todos los colegios públicos andaluces contarán con profesores Covid de refuerzo e insistía en que hay que bajar de manera urgente la ratio en las aulas a 20 alumnos, una medida que no contempla las directrices del Ministerio de Educación.

El consejero, en una entrevista en Canal Sur, reiteró que bajar la ratio a 20 alumnos por clase es «inviable porque no hay espacio» en los centros, aunque los equipos directivos de los centros podrán «relajar» esas ratios en los centros con más alumnos.