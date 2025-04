Salud delimita hoy viernes los distritos sanitarios de Andalucía que confinará por Covid el lunes 18 de enero

El comité de expertos que asesora a la Junta sobre la evolución de la pandemia propondrá el cierre perimetral de los distritos sanitarios o municipios con mayor incidencia de coronavirus ante el avance de la tercera ola de la pandemia. La reunión está prevista a las cinco de la tarde. Posteriormente, comparecerá el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, para comunicar las medidas que serán complementarias a las que entraron en vigor el pasado lunes. Los expertos fijarán la tasa de incidencia para confinar un distrito sanitario.

El cierre de los distritos sanitarios más afectados, avanzado ayer por el vicepresidente de la Junta, Juan Marín, entra en la estrategia «híbrida»de proteger la salud «sin asfixiar la economía», aunque queda poco margen con las cifras de contagios actuales. De momento evita la prohibición de movilidad entre municipios que se implantó en noviembre para la segunda ola. Pretende ser una solución quirúrgica para parar la propagación de contagios en las zonas más críticas sin afectar a las que presentan mejoras registros en su entorno. Estas medidas se revisarán diariamente e irán modificándose en función de la evolución de la pandemia. Se determinará cierre de municipios como ha ocurrido en La Línea o Añora, o de distritos sanitarios completos. Incluso se podrían delimitar zonas concretas dentro de un mismo distrito en función de la tasa de incidencia de sus municipios, como ocurre en el Campo de Gibraltar donde Algeciras suma 355 casos en los últimos 14 días y La Línea, con la mitad de población, 1.199 positivos en esas dos semanas.

No es previsible que se recomienden cambios en cuanto a horarios comerciales y hostelería

Fuentes de la Junta precisaron a ABC que hay dudas sobre si alterar a menos de seis personas el límite máximo de las reuniones, como han hecho otras comunidades, una decisión que se adoptará esta tarde. No es previsible que se recomienden cambios en cuanto a horarios comerciales y hostelería toda vez que el Gobierno impide adelantar más el toque de queda, como solicitó el consejero de Salud, Jesús Aguirre, al ministro Salvador Illa ; una medida que, por cierto, ayer implantó Francia situándolo a las seis de la tarde.

Por tanto se espera que los comercios y cafeterías (sin venta de bebidas alcohólicas) mantengan su cierre a las 20.00 horas y la hostelería lo siga haciendo a las 18:00 horas, con toque de queda entre 22:00 y 6:00 horas. Salvo situación de extrema urgencia, se prevé que las medidas que hoy anuncie el consejero de Salud y que se publicarán en BOJA el sábado entren en vigor las 00:00 horas del lunes.

La comunidad se encuentra ya al completo en tasas de incidencia de nivel de riesgo extremo ( por encima de los 250 casos por 100.000 habitantes a 14 días y de 125 en una semana). Con 405 casos como tasa de incidencia media a 14 días, Almería presenta los peores registros (542) y Sevilla los más favorables (273). Esto, unido a un índice superior al 18 por ciento en positividad de pruebas de detección, sitúa a la comunidad en un escenario de máxima alerta.

El que las tasas de incidencia estén todavía lejos de la media nacional (ayer en 522 casos por 100.000 habitantes a 14 días), no es nigún consuelo. Nadie duda de que aumentará rápidamente tras los registros de contagios de la semana. Los expertos calculan que quedan al menos tres semanas de cifras alta de incidencia , reflejo de las tres fechas claves del periodo navideño en la que aumentaron las reuniones, ésta primera solo sería la remesa de Nochebuena.

Expansión de la cepa británica

Ayer se sumaron 5.723 nuevos contagios y 29 fallecidos, con Málaga como provincia más afectada con 1.287 casos. Andalucía ha detectado en la última semana 109 brotes que relaciona con 1.012 casos y que se suman a los 86 de semanas anteriores que siguen activos en fase de rastreo. Del total de nuevos brotes, 36 se han localizado en la provincia de Málaga y 19 en la de Almería. Son, junto al Campo de Gibraltar, los puntos críticos ahora en cuanto a la mayor expansión de la cepa británica del virus. Aunque la Consejería de Salud no ha facilitado más datos sobre casos aislados de esta variante, en Cádiz se detectaron brotes en los municipios del entorno de Gibraltar y se achaca el aumento de casos en Almería y Málaga, que son los dos destinos principales de británicos en la comunidad. Durante las pasadas navidades 30.000 británicos aterrizaron en el aeropuerto malagueño.

Este crecimiento de casos tiene su reflejo directo en la presión asistencial. Los hospitales registran un medida diaria de cien ingresos. Ayer estaban ingresados por Covid 1.709 pacientes, 94 más que el miércoles –700 más que el mismo día de la semana pasada y el doble de los que había a primeros de año–. Del total de ingresados, 296 enfermos están siendo tratados en UCI, casi cien más que a primeros de año. Las cifras de ocupación de camas hospitalarias por enfermos Covid están todavía por debajo de los niveles que marcan riesgo extremo:11,4 por ciento de las convencionales sobre un límite de 15 por ciento y el 17,94 de las camas UCI sobre un máximo de 25%.

Pero la situación no es homogénea. Preocupa especialmente Cádiz. La provincia es la que más presión tiene en sus UCI,con 54 pacientes. Los hospitales gaditanos activaron ayer el plan de contingencia previsto ante picos de incidencia, con lo cual se reduce al mínimo la actividad quirúrgica no urgente para ampliar recursos Covid. La falta de reservas de sangre ya había obligado incluso a suspender algunas operaciones.

«Quedarse en casa»

Con esta situación, el presidente de la Junta, Juanma Moreno pedía ayer a los andaluces que se queden en casa y eviten las reuniones con amigos o familiares. Moreno reiteró que la tercera ola del coronavirus va a ser «muy dura y compleja». «Iremos paso a paso» en las restricciones, añadió antes de pedir «confianza y prudencia ».

«De nada sirve que vayamos cerrando el grifo si luego los ciudadanos no cumplen», ha recordado el presidente andaluz. «No toca ahora invitar al vecino», ha indicado mientras alertaba de la necesidad de no convertir las casas en «minirestaurantes» donde reunirse con amigos o familiares no convivientes estos días, origen de la mayoría de contagios.