El Parlamento pone un guardia de seguridad en el despacho que comparten la extrema derecha e izquierda

La diputada no adscrita con el yugo y las flechas de Falange en el despacho que comparte con los Anticapitalistas

El Parlamento andaluz ha situado a un guarda de seguridad en la puerta del despacho que comparten los expulsados de Adelante Andalucía y la exdiputada de Vox y simpatizante de Falange Luz Belinda . La presencia de personal de seguridad es una medida que se va a mantener, señalan desde el Parlamento, al menos durante el próximo Pleno, puesto que la situación es «tensa», señalan .

Fuentes de la Presidencia del Parlamento señalan que la figura del guarda de seguridad no tiene tanto que ver con la relación entre los diputados no adscritos que conviven en el despacho como por las visitas de medios de comunicación. Así, la función de esta persona sería la de impedir la entrada de personal ajeno al despacho.

Este episodio, que fuentes internas con las que ha hablado ABC tachan de «triste», es el enésimo en el enfrentamiento entre los Anticapitalistas y la exdiputada de Vox. El primero tuvo que ver con la presencia de banderas y símbolos opuestos en ideología.

Así, los de Teresa Rodríguez tienen en el despacho colgadas banderas como la del orgullo LGTBi y Luz Belinda, por su parte, la de la Falange . La convivencia entre ambas facciones, que se antoja complicada, se ha saldado con la necesidad de que haya personal de seguridad para garantizar la paz en el despacho compartido por los no adscritos del Parlamento andaluz .

Sobre las banderas pesa una «orden de descuelgue» que los diputados deberían cumplir este miércoles , algo que no parece que vaya a suceder. Si no estuvieran las banderas y demás símbolos ideológicos fuera de las paredes hoy mismo, el personal del Parlamento procederá a retirarlos el próximo viernes , confirman desde la Cámara.

Falange y LGTBi

Según fuente de la Presidencia del Parlamento, la normativa no distingue entre banderas de Falange o LGTBi . Todas tienen el mismo tratamiento en una zona común de la Cámara. El problema de fondo , señalan las mismas fuentes, es que los nueve diputados expulsados de Adelante Andalucía y la exVox son diputados no adscritos, de modo que no tienen ni grupo parlamentario ni espacios propios.

Así, el despacho que les han cedido a todos no es suyo sino un espacio común a efectos del reglamento de la Cámara. Eso provoca que cualquier símbolo deba ser retirado . Eso incluye banderas o carteles de cualquier índole.