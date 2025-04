Los nuevos horarios en Andalucía de los gimnasios y del deporte en instalaciones cubiertas y al aire libre

La comparecencia de Juanma Moreno el pasado viernes adelantó la gran mayoría de las nuevas medidas de Andalucía para combatir la tercera ola del coronavirus. Pero fue el BOJA del sábado el que sacó de dudas en algunos casos concretos, como es el referente a qué pasa con el horario de los gimnasios y del deporte tanto en instalaciones cubiertas como al aire libre .

Ya la semana anterior la Junta había publicado restricciones que afectaban al deporte, como fueron el cierre a las 20.00 horas de los gimnasios y del deporte en instalaciones cubiertas . En cambio, la práctica deportiva en la calle y en instalaciones al aire libre estaba permitida hasta minutos antes del toque de queda, fijado a las 22.00 horas.

Ahora, desde este domingo 17 de enero, hay cambios . El horario de los gimnasios de Andalucía es hasta las 18.00 horas , misma restricción que tendrán que cumplir el resto de instalaciones deportivas cubiertas, así como las academias de baile .

En cambio, como ocurría hasta ahora, hay más permisividad en los horarios del deporte al aire libre . Como indica la Consejería de Salud y Familias tras la publicación del BOJA, «pueden continuar después de las 18:00 las siguientes actividades: la práctica del deporte federado , rigiéndose por sus protocolos respectivos, en espacios deportivos cubiertos y al aire libre en categoría de edad desde los 16 años hasta la categoría absoluta. Los centros deportivos para la realización de actividad física que sean al aire libre para el deporte federado y no federado, siempre que no se trate de deportes de contacto ».

En cuanto al horario concreto, la Junta de Andalucía explica que « hasta 30 minutos antes de la restricción de movilidad nocturna », la cual está fijada, al menos de momento, a las 22.00, por lo que se puede realizar deporte hasta las 21.30 horas .

Los partidos de competiciones deportivas de carácter profesional y ámbito estatal oficialmente reconocidas , y los partidos de carácter internacional organizados por FIFA, UEFA, FIBA y Euroliga de baloncesto tendrán unos horarios regidos por sus protocolos.

Estará permitido viajar a Sierra Nevada , a pesar del cierre perimetral de las provincias, para la práctica de deportes de invierno, siempre y cuando se acredite la compra de un forfait. La estación cierra a las 16.30, aunque podría estar hasta las 21.30 al tratarse de deporte al aire libre.

Normas y aforos

a) Se establece un límite del aforo para la práctica físico-deportiva del 40% en espacios deportivos convencionales al aire libre, así como en los espacios deportivos convencionales cubiertos.

b) En los eventos deportivos, entrenamientos y competiciones, no habrá espectadores. El límite horario para el desarrollo de las actividades y eventos deportivos será las 21.30:30 horas .

c) Si la naturaleza del deporte fuera de competición hace inviable mantener la distancia de seguridad establecida, en cualquier caso, debe limitarse el número máximo de deportistas y constituir grupos estables de no más de 15 deportistas en deportes colectivos o de equipo y de 4 deportistas en el resto de deportes . En el caso de que la práctica de este tipo de deportes sea libre y no organizada, se recomienda realizar la práctica con grupos estables de deportistas.

d) Las prácticas físico-deportivas de deporte de ocio y las clases grupales de baile deberán diseñarse y planificarse de tal manera que se establezcan uno o más grupos de 4 personas con una distancia mínima de seguridad de 2 metros entre personas y de 3 metros entre grupos, sin contacto físico, uso obligatorio de mascarilla y sin compartir material.