Susana Díaz se suma a las críticas: «¿Por qué no se puede uno sentar a tomar un café con un dulce en un centro comercial?»

La secretaria general del PSOE andaluz, Susana Díaz , considera que el plan para la Navidad aprobado por el Gobierno andaluz es un «despropósito» por lo que ha pedido al presidente Juanma Moreno que «rectifique ese batiburrillo de medidas anunciadas».

Susana Díaz entiende que es grave que la Junta haya tomado medidas sin consensuarlas con los sectores afectados ni con los ayuntamientos y diputaciones, y ha advertido de que cuando se «imponen» se demuestra que ha habido «mucha improvisación».

La dirigente socialista, que este jueves se reunió con representantes del sector de la hostelería en la provincia de Cádiz, ha asegurado que «la indignación es generalizada» , como también la falta de «esperanza y la irritación porque la Junta ha incumplido sus promesas».

Susana Díaz ha censurado especialmente la decisión de dividir en dos el horario de la hostelería, con el cierre de 6 a 8 de la tarde.

«¿Por qué no se puede uno sentar a tomar un café con un dulce cuando va a un centro comercial?» , ha dicho, apoyando así las protestas de los hosteleros que, a su juicio, se habrían evitado si las medidas «fuesen razonables, pactadas y razonadas porque cuanto mayor es la participación más comprensible son las decisiones».

«Ha sido un engaño, una tomadura de pelo, y la desesperación es grande, hasta el punto de pedir la dimisión de Moreno Bonilla».

La lideresa socialista también ha criticado que Andalucía haya sido la «última» comunidad autónoma de España que ha dado a conocer el Plan de Navidad, y ha lamentado la forma en que se ha hecho, de manera «teatral», en referencia a la transmisión en directo de la comparecencia del presidente de la Junta, Juanma Moreno, en el informativo de la noche de Canal Sur, que está, a su juicio, «cada vez más manipulado».

Asimismo, ha considerado que las medidas no deben ser únicamente «coercitivas» y que se deberían haber anunciado medidas de apoyo económico a los sectores más afectados, así como un refuerzo de la sanidad.

«Son medidas insuficientes que no se corresponden además con lo aprobado por el Parlamento », ha asegurado, a la vez que ha señalado que a estas alturas de diciembre la mayor parte de la campaña navideña «está perdida».

Según Díaz, los sectores afectados no necesitan más avales ni préstamos porque no se pueden «entrampar más. No se ha escuchado a los afectados, a un sector que engloba a miles de trabajadores en Andalucía; las medidas son insuficientes, un despropósito, no responden a la realidad de lo que necesita la gente».