Manuel Gavira: «A fecha de hoy el Ejecutivo andaluz no tiene mayoría suficiente para gobernar»

El tercer portavoz del grupo parlamentario de Vox en lo que va de Legislatura ha cambiado radicalmente la cara al socio de PP y Ciudadanos en la Cámara andaluza . Manuel Gavira pide elecciones andaluzas ya.

—Su nombramiento al frente del grupo parlamentario ... se atribuye a las órdenes de Abascal para aumentar la presión sobre el Gobierno andaluz

—No. Ha habido una modificación del Reglamento del Parlamento y, aprovechando que no va a haber elecciones en un corto espacio de tiempo, tras las catalanas y las de Madrid, mi partido se ha quedado tranquilo y ha decidido hacer modificaciones. Yo voy a dar el mismo discurso de Vox, aunque Alejandro Hernández (el anterior portavoz) tiene un tono más amable.

—¿Cómo valora el acuerdo de Gobierno con PP y Ciudadanos?

—Llegamos a un pacto de investidura para que fuera presidente Moreno Bonilla y a partir de ahí, y siempre con el viento en contra, hemos ido firmando acuerdos presupuestarios. Al principio, Ciudadanos se mostró reacio pero se sentó y suscribió los acuerdos. Y eso ha hecho que, hasta este momento, Andalucía tenga un Gobierno estable que saca adelante las iniciativas, siempre entendiendo que tienen que recibir el apoyo de Vox para ello.

—¿Qué es lo que ha cambiado?

— Ha llegado un momento en el que el Gobierno de Andalucía se piensa que Vox tiene que darlo todo por bueno, que todo lo hace bien. Y nosotros pedimos que las medidas vayan consensuadas, pactadas y discutidas. ¿Está haciendo eso el Gobierno de Andalucía? A nuestro juicio, no. Ejemplo, las auditorías de la administración paralela que tienen que hacerse públicas por un acuerdo que tiene el Gobierno con Vox y que no se cumple. El Gobierno entiende que somos unos meros palmeros y por eso les damos un toque de atención y queremos que se cumplan los acuerdos. Sin embargo, están en la estrategia de buscarse nuevos socios, prefieren pactar con el PSOE o Adelante Andalucía por no cumplir lo acordado.

—Es decir, culpan ustedes al Ejecutivo regional de Juanma Moreno

—El Gobierno es el que provoca con sus incumplimientos la posición de Vox. Tenemos una serie de acuerdos, ¿puede cumplirlos? Sí. Pero prefiere alinearse con el PSOE o Adelante Andalucía y sin rubor ni vergüenza .

—Sin embargo, ellos afirman que se ha llevado a cabo el 90% de los puntos que pactaron con Vox.

—Es que esto no es un porcentaje. ¿Están las auditorías? No. ¿Han llegado a un acuerdo con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para promover una inmigración ordenada? ¿Han puesto los medios para prevenir el fundamentalismo islámico? ¿Están trabajando para prevenir el turismo sanitario? ¿Están reduciendo el gasto en Canal Sur? No y yo no me voy a poner a sumar los puntos.

—Por cómo lo dice parece que el divorcio es inevitable.

—Al principio entiendo que nos dijeran que no podía ser, luego ha llegado la pandemia... pero ahora es el momento. Las cosas van mejor y demandamos el cumplimiento porque estamos llegando a la orilla del final de la legislatura. No es ningún pulso. Que cumplan .

—De sus palabras deduzco que el acogimiento de los 13 niños migrantes de Ceuta es la punta del iceberg.

—Es una gota más. La consejera hace unas declaraciones diciendo que serán bienvenidos, a las pocas horas dice que Andalucía no está preparada para asumir más menas. Luego cambia otra vez por estos cambiazos que tienen ellos... A esto le añadimos el resto de incumplimientos por lo que se ha roto la confianza. El presidente siempre ha dicho que va a cumplir, que lo haga. Parece que la responsabilidad es nuestra pero no lo es. Es suya.

—¿Por eso han pedido el adelanto electoral?

—A fecha de hoy el Gobierno andaluz no tiene la mayoría suficiente para gobernar, sin la confianza de Vox no la tiene . Es un Gobierno en minoría. Y si a eso le añadimos que tiene un socio del que no nos fiamos...Vemos una situación inestable y como nos da miedo la vuelta del socialismo en Andalucía le decimos al presidente Moreno Bonilla que haga un ejercicio de responsabilidad y convoque elecciones. No es un brindis al sol; son los intereses de los andaluces, gobernados por un Gobierno que no cumple y que no tiene las mayorías necesarias.

«PP y PSOE votarán juntos en el Parlamento y se demostrará que no es un cambio sino un recambio. Son lo mismo»

—Las encuestas vaticinan que una de las opciones más probables es que el PP tenga que gobernar con ustedes. ¿En este clima sería posible?

—Nosotros estamos dando un mensaje claro a nuestros afiliados y simpatizantes. El PP dice que no va a cumplir los acuerdos y como no va a tener la mayoría necesaria, se va con el PSOE y con Adelante. PP y PSOE votarán juntos en el Parlamento y se demostrará que no es un cambio sino un recambio, en una pieza por otra. Y que son lo mismo. Este tipo de estrategias del Gobierno nos parece poco seria. Si PP y el PSOE se van a poner de acuerdo es que son lo mismo.

—Siguiendo su argumento, Vox sería lo mismo que el PP puesto que se han puesto de acuerdo en muchas cosas.

—Nosotros estamos condenados a entendernos, mientras que el PP y el PSOE no. Si es un Gobierno estable y lo está haciendo bien como dice la gente, a mi juicio no tanto, ¿es por ellos y no por responsabilidad nuestra? Pero si no cumplen, ¿sí es nuestra responsabilidad?