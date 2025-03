Así han sido las nuevas medidas anunciadas por la Junta de Andalucía

El presidente de la Junta, Juanma Moreno , anuncia este jueves las nuevas medidas y restricciones contra el coronavirus en Andalucía de cara a la Navidad . Tras hacer público ayer el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) en el que se prorrogaban las actuales condiciones para la comunidad hasta las doce de la noche de este viernes, hoy se conocerán qué condiciones rigen la vida de los andaluces durante las próximas semanas, incluida la Navidad .

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, tiene previsto empezar en breve -a las 19.15- la reunión con el grupo de expertos sobre coronavirus. Después y no antes de las ocho, según fuentes del Gobierno andaluz, Moreno comparecerá para explicar las decisiones adoptadas.

Confinamiento perimetral: de Andalucía, de las provincias y de las localidades. Los andaluces no pueden salir de sus municipios sin permiso.

Cierre de comercios: a las seis de la tarde si no son comercios esenciales. Los bares y restaurantes también tienen que cerrar a las seis.

Toque de queda: desde las once de la noche y hasta las siete de la mañana.

¿Qué se sabe por ahora de lo que se puede decidir en la reunión? El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha advertido de que, aunque quiere abrir para que se reanime la economía, tiene que velar por la salud de los andaluces. De hecho, en una entrevista esta mañana ha señalado que es posible que las nuevas medidas y restricciones no difieran tanto de las que hay ahora mismo en marcha.

Desde la semana pasada el Gobierno andaluz insiste en que el objetivo es «salvar vidas, no la Navidad». Así lo indicó el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, la pasada semana.

Las medidas que se anuncien hoy no entran en vigor mañana. La Junta ya advirtió de que las actuales restricciones contra el Covid-19 se alargan hasta mañana viernes a las 12 de la noche. De esta forma las nuevas condiciones son efectivas ya desde el sábado.

No se espera que las medidas sean mucho más expansivas. Porque, como indicó el consejero de la Presidencia y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, «la Navidad está ahí, a la vuelta de la esquina, y volverá a estar el año que viene» . Para el consejero la Navidad «se va a vivir de forma distinta y con restricciones para salvar vida».

Desde a Junta se ha explicado que las nuevas medidas querrán conjugar la salud y economía. El objetivo, han señalado varios consejeros, es salvar vidas, no la Navidad.

En Andalucía se suprime el término allegado. Se podrán agrupar máximo de 10 personas en domicilio familiar los días 24, 24, 31 de diciembre y de enero. Se recomienda no superar los dos grupos. Y el toque de queda queda esos días a la 1.30 de la mañana.

Andalucía tendrá por lo tanto dos fases esta Navidad. La primera será desde este sábado 12 de diciembre y hasta el jueves 17, ambos incluidos. En estos días cambia sobre todo el movimiento, que se permite entre localidades de la misma provincia . Además, el comercio puede abrir hasta las nueve de la noche, aunque no sea esencial.

En cuanto a las entradas en Andalucía, el presidente ha señalado que se permitirán por agrupamiento familiar -no por allegados- entre el 23 de diciembre y el 6 de enero.

La Junta ha eliminado el término allegado de sus normas. No se autorizan las entradas en la comunidad de esta figura difusa y difícil de justificar. Así, solo los familiares podrán entrar en la comunidad, al igual que solo los familiares se podrán reunir los días señalados de la Navidad.

Se recomienda no superar los dos grupos de convivencia.

El toque de queda de las once de la noche y hasta las seis de la mañana.