Espaldarazo de la patronal y sindicatos al reparto de fondos Covid que reclama Andalucía a Pedro Sánchez

La firma de los acuerdos de concertación social con la patronal y los sindicatos es la instantánea que todos los presidentes que han gobernado Andalucía quisieran incluir en su álbum institucional desde los tiempos de Manuel Chaves. Juanma Moreno se aseguró ayer su «foto» mediante la rúbrica del denominado «Acuerdo para la Reactivación Económica y Social de Andalucía», un documento de 15 páginas sin grandes concreciones –para eso habrá que esperar al plan que debe desarrollarlo– pero con una innegable carga simbólica.

El presidente andaluz recibió el espaldarazo de los agentes laborales y empresariales a su estrategia para negociar el reparto de los 140.000 millones del fondo europeo de recuperación entre las comunidades autónomas para contener la pandemia del coronavirus y mitigar sus devastadores daños sociales y económicos.

El jefe del Gobierno del PP y Ciudadanos ha conseguido lo que quería: escenificar la unidad del Gobierno con las fuerzas sociales y económicas de cara a la Conferencia de presidentes autonómicos que hoy se celebra en San Millán de la Cogolla , en La Rioja. Se reunirá con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el mensaje claro de que tiene detrás a la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), a la UGT y Comisiones Obreras.

Nada es casual. El pacto, que viene precedido de meses de contactos y reuniones de trabajo fuera de la agenda pública, se sella justo el día anterior a la «cumbre» en la que Moreno propondrá que prevalezca el criterio de la población en el reparto del dinero .

Lo más sustancioso del acuerdo, que gira en torno a cinco ejes de actuación, aparece en la penúltima página, enmarcado bajo el epígrafe de «Elementos institucionales para la reactivación». A pesar de que las coordenadas ideológicas de los sindicatos están muy alejadas de las del Ejecutivo andaluz, todos los firmantes coincidieron en pedir la «distribución territorial equitativa entre las comunidades autónomas de los fondos de recuperación de la Unión Europea en base a los criterios de población, tasa de desempleo y PIB per cápita fijados para su reparto entre los países miembros», que son los mismos que ha utilizado Bruselas para asignar el dinero a los Estados miembros. Que el parámetro principal sea la población es la tesis que defiende la Junta tanto para la partición de los 16.000 millones del fondo no reembolsable –de los que recibió el primer tramo de 597,6 millones de euros– como para los 140.000 millones de euros que Bruselas enviará a España.

La imagen de unidad proyectada con los sindicatos y la CEA contrasta con el tono bronco empleado por el principal partido de la oposición , el PSOE, con quien ha sido imposible entenderse desde que acabó la desescalada. El partido de Susana Díaz y Adelante Andalucía abandonaron la comisión de reconstrucción creada en el Parlamento porque la presidía Vox.

Las reivindicaciones no se agotan en la asignación de los fondos Covid. Van mucho más allá. El texto firmado por las cuatro partes reclama « un sistema de financiación autonómico equitativo en la distribución de los recursos por habitante ». Cuando estaba en la oposición, en la pasada legislatura, Moreno se posicionó en contra de las tesis del exministro Montoro en la financiación autonómica y aprobó una propuesta del PSOE andaluz para que Andalucía recibiera 4.000 millones adicionales al año. La demanda desapareció de la agenda de Susana Díaz cuando Sánchez llegó a La Moncloa.

Plan de Empleo

Es el primer gran pacto que sella con los sindicatos y la patronal desde su llegada al poder. El Gobierno andaluz ha logrado que los sindicatos se sumen a su demanda ante el Ministerio de Trabajo, Yolanda Díaz (Unidas Podemos) para que devuelva los 201 millones para ayudas a la formación que retiró a Andalucía en plena pandemia . Y hace suya la reclamación ante el Estado de un Plan Especial de Empleo para la comunidad, así como programas específicos de empleo para jóvenes y de recualificación para trabajadores mayores de 52 años». Solicita al Gobierno «la gestión íntegra del Ingreso Mínimo Vital» y asume «el rediseño de la Renta Mínima de Inserción Social de Andalucía para utilizar los recursos de forma eficaz».

La euforia era perceptible tanto en los gestos como en las palabras del presidente, quien reconoció sentirse «un poquito más legitimado, fuerte y respaldado» tras el empujón recibido en un día que tildó de «histórico». No pasó por alto que el acuerdo rearma su posición y vinculó el cumplimento de los compromisos recogidos en él a que Andalucía «reciba el trato que merece del Gobierno». «Esto no es confrontación, es reivindicación justa y sensata. Necesitamos recursos, solos no podemos salir de la crisis», dijo.

Sin «trincheras ideológicas»

Tras la firma del acuerdo en el lugar reservado a los actos solemnes, el Salón de los Espejos del Palacio de San Telmo, Moreno lo puso como «ejemplo» para el conjunto de España . Lanzó la idea de que «se puede y se debe llegar acuerdos para el bienestar de nuestros vecinos y paisanos, por encima de cualquier trinchera ideológica y legítima posición». « La profunda recesión mostrará su peor cara en octubre ». De ahí la necesidad de reactivar el sistema productivo con medidas orientadas al conocimiento, innovación, digitalización y transición energética, proclamó.

La Junta dirigió otros guiños a la patronal como las «líneas de créditos y avales para garantizar la liquidez de las empresas , en especial de las pymes». Al tratarse de un acuerdo marco, las medidas no van acompañadas de consignación económica. Ésta va a depender, a la postre, del dinero de que disponga la región, de lo que el Estado le ceda y de las prioridades que marquen las cuentas autonómicas.

De momento, todo son buenas palabras. El presidente de la CEA, Javier González de Lara , calificó de «relevante» el acuerdo, que vino precedido de una negociación en la que «todos nos hemos dejado pelos en la gatera». Los sindicatos pusieron el énfasis en las medidas de calado social. Nuria López , secretaria general de CCOO-A, abogó por el diálogo social y laboral para que «ni empresas ni trabajadores se queden atrás». Pero avisó de que el pacto «no es un cheque en blanco» al Ejecutivo. La líder de UGT-A, Carmen Castilla , aseguró que es el momento de amortiguar la pérdida de empleo y reactivar la economía, fortaleciendo también los servicios públicos. No es un cheque en blanco, pero sí un espaldarazo para negociar con Sánchez.

Con el criterio de la UE recibiría tres veces más por andaluz La Junta de Andalucía calcula que va a recibir tres veces menos dinero estatal del que les correspondería si se aplicaran los criterios de reparto de Bruselas en lugar de los que estableció el Ministerio de Hacienda para repartir los 6.000 primeros millones destinados a sufragar gastos de sanidad. La Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad ha sacado la calculadora. Si se utilizara la metodología europea para asignar el dinero entre los países miembros europeos, que atiende a criterios de población, PIB per cápita y tasa de paro , cada andaluz recibiría 227,1 euros de la primera partida de 6.000 millones que sale del fondo no reembolsable de 16.000 millones que se repartirán entre las comunidades. Sólo los melillenses y extremeños recibirían más. Según el criterio de Hacienda, la asignación por andaluz será de 70,5 euros. Sólo Murcia sale peor parada. El 35% de estos primeros fondos se ha distribuido según la población protegida equivalente; el 30% en función de los ingresos en UCI, el 25% por el número de hospitalizaciones y el 10% restante según el número de pruebas PCR realizadas.