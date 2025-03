¿Cómo pedir cita para la vacuna contra el Covid en Andalucía? Estos son los grupos de edad priorizados

El plan de vacunación contra el Covid-19 en Andalucía continúa bajando el corte de edad y alcanza ya a los menores de veinte años, a los jóvenes a partir de 12 años .

Este viernes 06 de agosto el Servicio Andaluz de Salud ha abierto la autocita de la vacunación para las personas nacidas en 2007, 2008 y aquellos de 2009 que tengan 12 años .

Las citas para los menores de edad pueden ser solicitadas por los padres o tutores legales , que deberán también acompañar al menor al punto de vacunación.

La inmunización para las personas de esta edad, como el resto de este grupo hasta 39 años, se realizará con Pfizer o Moderna .

El número de citas se irá ajustando en función de las dosis disponibles y estarán operativas para las personas registradas en la Base de Datos de Usuarios del SAS, independientemente de que tengan aseguramiento público o privado. Las personas que han pasado la enfermedad deben esperar seis meses desde el diagnóstico de la infección para poder pedir cita.

En cuanto a la cita para la administración de la segunda dosis , no podrá solicitarse por estas vías y se facilitará en la mayoría de los casos en el momento de la vacunación o será comunicada con posterioridad por su centro sanitario vía sms o llamada telefónica, pudiendo consultarse en ClicSalud+ en el apartado «Mis Citas».

Recaptación de mayores de 20 años

Por otra parte, se está intensificando la recaptación de las personas mayores de 20 años que aún no están vacunadas , con jornadas masivas de vacunación sin cita en todas las provincias con el preparado monodosis de Janssen. Además, se continúa con el adelanto de la segunda dosis de AstraZeneca que ha pasado de 12 a 10 semanas.

Las personas que ya hayan recibido la primera dosis de AstraZeneca y que tenían asignada cita para completar la pauta de vacunación recibirán un SMS o llamada telefónica para adelantarla a las 10 semanas en la medida de lo posible.

El cambio de cita ha comenzado por las personas que tienen más de 60 años y continúa progresivamente con los de menor edad. La decisión de adelantar la segunda dosis de AstraZeneca a 10 semanas responde a la expansión incontrolada de la variante delta de Covid-19 en Reino Unido, que produce transmisión comunitaria en otras autonomías.

Llegados a este punto la Consejería de Salud ha habilitado distintas vías para solicitar la vacuna contra el Covid que varían según la franja de edad.

Colectivos específicos durante el verano

Durante la época estival también se abierto la vacunación en deteminados colectivos:

- Personas que van a viajar antes del 15 de septiembre fuera de España por motivos laborales o de estudios por un periodo prolongado (tiempo mínimo de 21 días).

- Residentes de Andalucía que cursan estudios universitarios en otra comunidad y que van a realizar estudios Erasmus o similares en el extranjero.

- Monitores de campamentos y campus juveniles de verano.

- Personas con residencia familiar en Andalucía , que trabajan o estudian en el extranjero, que acuden a Andalucía para pasar varias semanas de vacaciones (en este caso debe solicitar el desplazamiento sanitario) vacunados con primera dosis en el extranjero y que les coincide la fecha de la segunda dosis en Andalucía.

El procedimiento de solicitud, junto con la documentación requerida en cada caso, está disponible en este enlace .

Personas de 12 años o más

Los andaluces mayores de 12 años pueden pedir cita para la primera dosis de la vacuna contra el Covid-19 desde este 06 de agosto aunque las citas están supeditadas a la disponibilidad de dosis y a la programación realizada por los propios distritos y áreas sanitarias que también están llamando o citando mediante SMS a la población pendiente de vacunar.

La petición de cita para la primera dosis de la vacuna contra el Covid-19 puede hacerse directamente en la web del Servicio Andaluz de Salud (SAS) mediante ClicSalud+ , a través de la aplicación móvil y el teléfono de Salud Responde (955 54 50 60) y también en su centro de salud , preferiblemente por teléfono.

La inmunización para este grupo de edad se realizará fundamentalmente con Pfizer y Moderna , aunque también tienen asignado el preparado de Janssen .

A través de ClicSalud+

- Acceder a la página ClicSalud+

- Identificarse con datos personales o identificación segura.

- Pincha en «Mis citas».

- Pulsar la opción Pedir cita de atención primaria/ Vacunación Covid-19.

A través de la App Salud Responde

1. Tener la aplicación descargada en un dispositivo móvil

Descarga de la App para Android

Descarga de la App para iOS

2. Identificarse. Una vez que el sistema le reconoce, se le ofrecerá la posibilidad de pedir cita. Si no cumple los criterios para solicitar cita se indicará con un mensaje.

A través del teléfono de Salud Responde

- Llamar al teléfono 955 545 060

- Identificarse

- Solicitar cita para vacunación Covid-19

Profesionales esenciales menores de 60 años

Los profesionales esenciales menores de 60 años vacunados con AstraZeneca que estén pendientes de la segunda dosis de la vacuna están recibiendo un SMS o llamada telefónica para concretar una nueva cita.

En el caso de que estas personas, incluidas en el grupo 6 de profesionales esenciales y los profesionales sanitarios y sociosanitarios de los grupos 3B y 3C, tengan ya una cita para segunda dosis, porque se le diera en el momento de inyectarse la primera vacuna, se mantendrá vigente dicha cita y podrán acudir, por tanto, a la hora y fecha que ya tienen asignada.

Personas de 50 años o más

Las personas mayores de 50 años que no hayan sido vacunados pueden pedir cita de forma directa por los canales habituales (Clicsalud+, app y teléfono Salud Responde) y además se hará una campaña de recaptación desde los centros sanitarios de forma que pueden ser llamados por teléfono.

La mayoría de personas de este grupo de edad han sido citadas, si bien en algún caso no se ha podido contactar con ellas por no tener actualizados los datos en la base de datos del SAS o por otro tipo de incidencia, como no haber respondido a la llamada a la vacunación, no haber podido acudir a la cita, etc., desde estos teléfonos se les asigna una en el dispositivo de vacunación correspondiente o se les toma nota de los datos de contacto para, a la mayor brevedad, proceder a la citación.

Estas personas también pueden ponerse directamente en contacto con el SAS para obtener cita a través de números de teléfono habilitados para este fin. Estas líneas se atienden desde cada centro y se han reforzado de forma específica. Los teléfonos son los siguientes:

Teléfonos de Almería

• Distrito Sanitario Poniente de Almería: 950 02 25 22 / 950 20 43 63

• Distrito Sanitario Almería: 649 71 65 37 (lunes a viernes, de 9:00 a 14:30h)

• Área de Gestión Sanitaria Norte de Almería: 662 97 66 13

Teléfonos de Cádiz

Todas las áreas y distritos a través de los teléfonos de los centros de salud de referencia. No obstante, hay algunos habilitados específicamente para este fin:

• Distrito Jerez-Costa Noroeste:

• Jerez: 683 42 66 39

• Costa Noroeste: 618 10 07 60

• Distrito Sierra de Cádiz: 600 16 50 67 / 600 16 50 68

Teléfonos de Córdoba

• Área Sanitaria Norte de Córdoba: WhatsApp 690 16 32 24

• Distritos Córdoba y Guadalquivir: 957 35 42 77 (13:00-15:00, lunes a viernes)

• Área de Gestión Sanitaria Sur de Córdoba: Hospital Infanta Margarita 608 35 09 87 (8:00-15:00, lunes a viernes)

Teléfonos de Granada

• Distrito Metropolitano de Granada: 958 02 55 15, si bien las personas usuarias que lo prefieran pueden solicitar información en su propio centro de salud.

• Área de Gestión Sanitaria Sur de Granada: 671 53 88 43

• Área de Gestión Sanitaria Nordeste Granada: 600 14 44 81 / 958 03 15 39

Resto de distritos a través de los centros de salud.

Teléfonos de Huelva

Aracena: 959 12 96 13 / 14

Calañas: 959 55 95 37 / 49

Cortegana: 959 14 95 35 / 49

Cumbres Mayores: 959 12 95 76 / 77

Minas de Riotinto: 959 02 59 31 / 32

Valverde del Camino: 959 55 95 66 / 67 / 68

En el resto de los casos, a través de los teléfonos de los centros de salud de referencia.

Teléfonos de Jaén

• Distritos Sanitaria Jaén y Jaén Sur: 618 51 08 35

• Área de Gestión Sanitaria Norte de Jaén: 953 00 88 87

• Área de Gestión Sanitaria Nordeste de Jaén: 689 76 74 91

Teléfonos de Málaga

• Área de Gestión Sanitaria Este de Málaga-Axarquía: 620 89 22 60

• Distritos Málaga y Valle del Guadalhorce: 669 83 30 50. Centros de Salud con teléfonos específicos:

Alameda Perchel: 669 48 37 63

Alhaurín de la Torre: 682 79 70 11

Alhaurín el Grande: 690 31 77 52

Álora: 630 26 62 17

Alozaina: 620 45 13 06

Campanillas: 618 56 13 05

Capuchinos: 696 22 79 45

Carlinda: 690 25 09 90

Carranque: 689 19 80 26

Cártama Estación: 648 24 73 63

Churriana: 626 48 57 18

Ciudad Jardín: 679 81 25 27

Coín: 676 42 14 15

Colonia Santa Inés: 669 94 62 05

Cruz de Humilladero: 683 24 64 70

Delicias: 646 98 42 20

El Cónsul: 646 16 60 33

El Palo: 629 27 21 42

Huelin: 680 15 84 71

La Luz: 681 00 75 85

La Roca: 680 25 13 31

Limonar: 619 55 71 23

Miraflores: 608 29 97 38

Nueva Málaga: 638 66 77 16

Palma Palmilla: 689 16 85 37

Portada Alta: 646 92 63 60

Puerta Blanca: 659 80 13 50

Puerto de la Torre: 620 13 86 41

Rincón de la Victoria: 679 39 79 25

San Andrés Torcal: 669 11 46 32

Tiro de Pichón: 699 98 96 47

Trinidad: 679 11 76 05

Victoria: 689 51 75 09

• Distrito Costa del Sol: 660 86 31 74. Centros de Salud con teléfonos específicos:

Los Boliches: 636 84 64 44 (08:00-20:00, lunes a viernes)

San Miguel: 616 62 05 50

Arroyo de la Miel: 696 83 65 78

Torrequebrada: 682 78 28 85

La Lobilla: 689 31 32 76

Estepona: 609 80 98 53

Leganitos: 606 62 76 02

Lagunas: 626 56 54 82

San Pedro de Alcántara: 676 47 80 81

La Cala de Mijas: 669 74 55 05

Fuengirola Oeste: 626 34 60 74 (08:00-20:00, lunes a viernes)

Las Albarizas: 699 16 65 39

Manilva: 660 86 31 74

Carihuela: 689 11 40 31

• Área de Gestión Sanitaria Norte de Málaga. Centros de Salud con teléfonos específicos:

Antequera: 662 97 62 51 / 951 76 23 01

Archidona: 952 71 27 00 / 952 71 26 97

Campillos: 662 976 219 / 952 71 24 67

Mollina: 952 71 25 02 / 952 71 25 03

• Área de Gestión Sanitaria Serranía de Málaga

Centro de salud de Algatocín: 952 15 95 13 / 951 03 03 63 / 600 15 69 91

Centro de salud de Benaoján: 952 16 73 93 / 952 16 73 74 / 677 98 17 88

Centro de salud de Ronda sur: 952 16 93 69 / 951 06 56 32 / 951 06 56 25

Centro de salud de Ronda norte: 952 16 94 00 / 952 16 94 01 / 952 16 94 02

Buscar teléfonos de centros de salud de Málaga.

Teléfonos de Sevilla

• Distrito Sevilla: 954 54 45 50

• Área de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla: 628 77 73 39

• Distritos Aljarafe y Sevilla Norte. Un teléfono en cada Unidad de Gestión Clínica:

Cantillana: 671 56 41 92

Cazalla de la Sierra: 671 56 41 95

Lora del Río: 600 16 44 43

Guillena-Santa Olalla: 629 31 20 46

Pilas: 600 15 61 10

La Rinconada: 600 16 43 18

Alcalá del Río: 671 56 41 94

Carmona: 955 64 96 63 / 954 99 41 77

Mairena del Aljarafe: 600 16 00 41

Constantina: 671 56 41 95

Olivares: 954 99 49 41

Sanlúcar la Mayor: 955 05 83 04

Los Alcores: 955 64 97 41 (municipios El Viso del Alcor y Mairena del Alcor; las personas de Alcalá de Guadaira deben llamar al teléfono del AGS Sur de Sevilla 628 77 73 39)

La Algaba: 629 96 86 86

Bormujos: 955 62 24 79 / 955 62 24 80

S. Juan de Aznalfarache: 697 95 81 51

Camas: 686 06 01 63

Castilleja de la Cuesta - Gines: 955 03 50 48

Coria del Río - Isla Mayor: 680 62 94 16

Tomares: 955 03 97 32

• Área de Gestión Sanitaria Osuna: teléfonos centros de salud de referencia

Buscar teléfonos de centros de salud de Sevilla.

Restos de grupos priorizados

Los profesionales sanitarios y sociosanitarios, los grandes dependientes, muy alto riesgo y el personal esencial deben esperar a ser llamados. El centro de vacunación de referencia se pondrá en contacto con las personas que pertenecen a grupos priorizados por el perfil profesional o riesgo clínico.

Casos en los que no se puede pedir cita

Los sistemas automatizados para pedir cita no permiten solicitarla en algunos casos concretos, como ocurre en los siguientes ejemplos:

- No tiene la edad requerida. Quien solicite cita debe estar incluido en un grupo de edad priorizado en el momento de realizar la solicitud.

- Antecedente de vacunación Covid. Las citas para segunda dosis las asigna y comunica el equipo de vacunación, aunque pueden consultarse en los canales habituales.

- Ha sido diagnosticado de Covid. Actualmente existen una serie de razones por las que se recomienda realizar un esquema diferente en algunas personas que han pasado la infección.

- Está incluido en uno de los listados para citación proactiva. Las personas que pertenecen a alguno de los grupos priorizados por su actividad profesional o por su estado de salud, deben esperar a que el equipo de vacunación correspondiente le comunique la cita.

-Personas con patologías de muy alto riesgo (Grupo 7). Estas personas serán citadas por teléfono, y deben esperar a ser llamadas para ser vacunadas en hospital. A las personas con síndrome de Down con 40 o más años de edad se les llamará desde atención primaria.

Personas con trasplante de progenitores hematopoyéticos (TPH)- alo y autotrasplante- en los últimos 2 años, o >50 años y/o <80% de índice Karnofsky, independientemente del tiempo desde el TPH.

Personas con trasplante de órgano sólido y en lista de espera para trasplante de órgano sólido:

Trasplante pulmonar

Trasplante renal y pancreático

Trasplante cardíaco

Trasplante hepático

Trasplante intestinal

Personas con enfermedad oncohematológica en los últimos 5 años o no controlada y/o ECOC 3-4 y/o neutropenia grave (< 500 neutrófilos/mm3) independientemente del tiempo desde el diagnóstico.

Personas con cáncer de órgano sólido:

Cáncer de órgano sólido en tratamiento con quimioterapia citotóxica

Cáncer de órgano sólido metastásico

Pacientes que reciben radioterapia por tumores de localización torácica con riesgo de neumonitis (tumor esófago, radioterapia sobre metástasis pulmonares, etc.).

Personas en tratamiento con hemodiálisis y diálisis peritoneal.

Personas con infección por VIH con inmunodepresión grave.

Personas con inmunodeficiencias primarias. Todas las inmunodeficiencias primarias, excluyendo el déficit de IgA y el defecto de formación de anticuerpos.

Personas con síndrome de Down de 40 años o más de edad.

Adolescentes de 12 a 15 años

Los adolescentes de 12 a 15 años ya se pueden vacunar, con idea de que tengan la pauta completa antes del inicio del curso escolar. Se les administrará la dosis de Pfizer a los alumnos de instituto de Secundaria antes de que empiece el curso escolar, tras el acuerdo alcanzado en el Consejo Interterritorial de Salud.

Menores de 12 años

La vacuna de Pfizer ha sido autorizada para su uso en niños de hasta 12 años en Europa, Estados Unidos y Canadá y reciben la misma dosis que los adultos: 30 microgramos.

La compañía ha anunciado recientemente que comenzará a probar su vacuna contra el Covid-19 en un grupo más grande de niños menores de 12 años después de empezar con una dosis más baja de la inyección en una etapa anterior del ensayo. El estudio contará con hasta 4.500 niños en más de 90 centros clínicos en Estados Unidos, Finlandia, Polonia y España.

Los datos de niños de entre 5 y 11 años en septiembre, y probablemente solicitará a los reguladores una autorización de uso de emergencia más ese mismo mes. Los datos sobre los niños de 2 a 5 años podrían llegar poco después, añadió. Los datos del grupo de edad de 6 meses a 2 años espera tenerlos entre octubre y noviembre.

