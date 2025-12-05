Santiago Abascal critica a Loles López por señalar que el libro de Soto Ivars debió presentarse «en privado» y amenaza con «cargarse» todas las consejerías de Igualdad

La presentación del libro de Juan Soto Ivars, 'Esto no existe', continúa generando una polémica que ya dado el salto incluso a la política nacional. La izquierda intentó boicotear este acto en la biblioteca Infanta Elena, un edificio público, por lo que el evento ... contaba con la aprobación de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía.

Pronto vieron los partidos de extrema izquierda, Adelante Andalucía y Por Andalucía, un nuevo resquicio para atacar a Juanma Moreno ya que entienden que esta presentación debió ser «cancelada» al hacer «apología de la violencia machista». El autor insiste en que en ningún momento la niega, y que saca a la luz el problema de las denuncias instrumentales que permite la actual ley contra la Violencia de Género y que se silencian desde las administraciones públicas.

Desde la Junta rechazaron la cancelación pues prevalece la libertad de expresión. No obstante, la consejera de Igualdad Loles López sorprendía al desmarcarse de su propio Gobierno y asumiendo los postulados de la oposición: debería haberse presentado en un espacio «privado».

El último en opinar sobre este asunto ha sido el líder de Vox, Santiago Abascal, durante un acto público en Cáceres con motivo del arranque de la campaña electoral de las elecciones extremeñas. Ha criticado la «soberbia» de la candidata del PP a la reelección a la Junta de Extremadura, María Guardiola, quien anteriormente le tachó de «machista». Y por ello ha criticado las posturas del PP en términos de políticas de igualdad y ha señalado que Guardiola «no es una excepción en su partido», por lo que ha puesto el ejemplo de la consejera de Igualdad en Andalucía, Loles López.

Abascal ha avanzado que Vox se va a «cargar» todas las consejerías de Igualdad pues, según ha defendido, la Constitución ya recoge que «todos somos iguales». «Las consejerías de Igualdad y los ministerios de Igualdad, sólo sirven para que los políticos llenen el buche y para nombrar amiguitos, para nada más«, ha abundado Abascal.

Ya en redes sociales había criticada a Loles López por este mismo motivo.

Corrupción en Almería, y unirse a escraches contra libros en Sevillla.



Lo mismo que podríamos esperar del partido de Sánchez.



Gracias Manuel Gavira por encabezar una alternativa real para los andaluces. https://t.co/ivGxgwRGHp — Santiago Abascal 🇪🇸 (@Santi_ABASCAL) December 5, 2025

Por otro lado, Abascal ha criticado al PSOE y al PP por debatir y pelearse solo de «corrupción» y «no de ideas» y ha avisado al líder de los 'populares', Alberto Núñez Feijóo, que «se aprenda» el nombre del candidato de Vox para que sepa «lo que les espera cuando se abran las urnas».