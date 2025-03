¿Quién quiere dinamitar a José Luis Sanz?

En la política –que tiende a ser una timba de tahúres, como advertía Baroja– no hay que sorprenderse demasiado por lo sucedido con la noticia del supuesto pacto en ciernes entre PP y Vox en el Ayuntamiento de Sevilla.

El PP ha desmentido rotunda y ... categóricamente que esto sea cierto. En todas las escalas: alcalde, dirección regional, dirección nacional, presidente de la Junta… Rotunda y categóricamente.

Estas cosas deben enfocarse preguntándose, como aconsejan los clásicos de la investigación criminal: Qui prodest? O sea: ¿Quién se beneficia?

¿Quién se beneficia con la difusión de esta noticia? Por supuesto, Vox; y por supuesto, el PSOE.

Es verosímil que la noticia fuese la clásica filtración de alguien de dentro que quiere complicarle las cosas al alcalde José Luis Sanz. Ya saben aquello de «cuerpo a tierra que vienen los nuestros». No hay mayores enemigos que los de tu propio partido, como bien sabemos los periodistas. Así que alguien toma unas negociaciones –el alcalde en definitiva necesita negociar con todos para tratar de sacar proyectos y presupuestos, y no lo tiene fácil, sobre todo ahora que el PSOE de Sevilla ha dictado orden de no facilitarle nada, ni siquiera los proyectos promovidos por el propio PSOE– y lo filtra como pacto de Gobierno en ciernes para golpear al alcalde.

Mientras el PP salía en tromba a negarlo, Vox no lo ha desmentido aunque sin aportar nada. Claro que tienen un buen motivo: a ellos les conviene. Para el PP, como ha dicho Borja Semper en alguna que otra ocasión, «Vox no pierde una oportunidad de salir en auxilio del PSOE». A ver, en realidad Vox piensa en sus intereses, claro; pero, sí, a menudo para movilizar a los suyos, movilizan eficacísimamente al electorado de izquierda.

Y el PSOE, claro, enseguida se lanzó mordiendo el tema como un perro muerde el hueso de un chuletón. Ellos se han encargado de mantener la no-noticia desmentidísima en agenda, sin un documento, sin una fuente y sin nada que le dé consistencia hasta ahora, que ya se sabe que están muy preocupados por los bulos y las máquinas del fango.... mientras María Jesús Montero presentaba en Sevilla la candidatura a las europeas con la letanía de «la ultraderecha y la derecha cobarde». El PSOE, en fin, confía en mantenerse a flote aferrado a ese mantra. Así que esta noticia casualmente les ha vendido de perlas.

En fin, ya se sabe que en las timbas de los tahúres, siempre ganan los más tramp… los más tahúres.