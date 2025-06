El PSOE aparta a Juanfran Serrano, el escudero andaluz de Santos Cerdán, tras la caída de su jefe por la trama de corrupción

Juan Francisco Serrano, conocido por sus compañeros por su nombre de pila Juanfra, era la sombra que siempre acompañaba a Santos Cerdán allá donde éste iba. La estruendosa caída del 'número tres' de la dirección federal ha terminado arrastrando su mano derecha y ... adjunto a la Secretaría de Organización, que ha permanecido a la vera de Cerdán desde que éste sustituyó a Ábalos en el año 2021. Todo saltó por los aires el pasado jueves, cuando trascendió el demoledor informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que sitúa a su jefe en el vértice de una presunta trama corrupta de cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones de obras públicas junto con el exministro de Transportes y antecesor de Cerdán en Ferraz, José Luis Ábalos, y el exasesor Koldo García.

El diputado por Jaén había asumido la Secretaría de Organización en funciones cuando Pedro Sánchez obligó a dimitir a una de las personas que han acompañado al presidente desde su primera batalla en las primarias de 2014, salpicada también por un posible 'pucherazo' que aparece en las conversaciones intervenidas a Koldo García que recoge el atestado de la UCO.

La Ejecutiva Federal del PSOE aprobó este lunes que una dirección interina coral se haga cargo de la Secretaría de Organización hasta el comité federal del 5 de julio, que se celebrará en Madrid en lugar de Sevilla, su sede inicial. Los socialistas han preferido no dejar un puesto estratégico en manos de alguien tan vinculado política y personalmente al dimitido diputado por Navarra.

Por mediación de Cerdán, Serrano asumía el trabajo discreto y resolutivo que hacen los 'fontaneros' del aparato para que los jefes luzcan. Era su hombre de confianza para deshacer cualquier entuerto. El jienense lo acompañó en sus viajes a Bruselas y Waterloo. En la capital belga el secretario de Organización se reunió y fotografió con el expresident catalán fugado Carles Puigdemont en noviembre de 2023 para amarrar los votos de Junts, imprescindibles para reeditar el Ejecutivo de Pedro Sánchez tras las elecciones generales celebradas en julio de ese año.

Cerdán era el interlocutor del PSOE con Junts y el negociador de una ley de amnistía que era un traje a la medida de los intereses del líder independentista. En esta delegación había otro andaluz, Eladio Garzón, el coordinador del Área Institucional y Municipal del PSOE federal, otro hombre acostumbrado a apagar los fuegos orgánicos, que pertenece al círculo de amistades del vicepresidente primero del Congreso y diputado por Sevilla, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, enemigo interno de la expresidenta y senadora andaluza Susana Díaz.

Serrano también ejerció como negociador del PSOE, en línea directa con Cerdán y María Jesús Montero, para que los concejales del grupo Jaén Merece Más rompieran el acuerdo de gobierno con el PP que entregó al PSOE la Alcaldía de la capital jienense.

El protegido del histórico dirigente Francisco Reyes

El diputado por Jaén se movía entre bambalinas y era un gran desconocido para la opinión pública hasta que miembros de la federación socialista andaluza empezaron a cuestionar la gestión del anterior secretario regional del partido, Juan Espadas. A finales de 2024, el nombre de Juanfra resonó con fuerza para sustituirlo como líder del PSOE andaluz. La dirección provincial de Jaén incluso apostó por el joven diputado, nacido en marzo de 1988, para sustituir al exalcalde de Sevilla. Y él se dejó querer y, sin destapar sus cartas, apostó por un «proceso chulo de reconstrucción» del PSOE andaluz en el Comité Director que convocó el congreso regional para los días 22 y 23 de febrero pasados.

Pero la operación Serrano quedó abortada cuando Sánchez lanzó a su vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, al rescate de la federación con más militantes de España. La ministra de Hacienda fue señalada por el dedo del presidente para batirse en las urnas contra Juanma Moreno (PP) y tratar de recuperar la Junta de Andalucía después de que el PSOE encadenase cuatro derrotas electorales desde 2022 (autonómicas, municipales, generales y europeas). Antes de que Montero diera el paso al frente, el adjunto a Cerdán recibió el respaldo del todopoderoso PSOE de Jaén como un posible candidato de consenso para apaciguar a los críticos con Espadas.

El ascenso de Serrano en el partido no puede explicarse sin la figura de su mentor, el hasta hace poco secretario del PSOE jienense, Francisco Reyes, presidente de la única diputación que gobierna el partido con mayoría absoluta en Andalucía tras barrer el PP en las pasadas elecciones municipales de 2023. Durante cuatro años y diez meses y hasta que dimitió febrero de 2020, el hoy diputado por Jaén fue alcalde de Bedmar, un municipio con 2.500 habitantes de la comarca de Sierra Mágina. Éste es también el pueblo de Paco Reyes, donde es concejal.

Cuando el 'informe Cerdán' provocó una detonación en el partido, Serrano no dudó en poner tierra de por medio con su antiguo jefe. En su cuenta en la red social X, primero replicó el mensaje de Sánchez pidiendo disculpas a toda la ciudadanía, a los militantes y simpatizantes del PSOE. El pasado sábado dio un paso más y escribió otro mensaje en el que insinuaba que él también sido traicionado. «Sigo en shock, triste y con mucho dolor. Lo que hemos leído en el informe de la UCO no se corresponde con el Santos Cerdán con el que he trabajado durante estos últimos tres años», manifestaba.