El PP-A carga contra Montero tras la ruptura con Junts: «Nunca ha tenido los apoyos ni la intención de presentar los presupuestos»

Antonio Repullo se pronuncia un día después de que la portavoz de Junts en el Congreso formalizase la ruptura con el Gobierno

Más de 5.000 asistentes en el congreso del PP-A que ratificará a Juanma Moreno por cuarta vez como presidente

Antonio Repullo, secretario general del PP
Sevilla

El secretario general del PP andaluz, Antonio Repullo, ha criticado este viernes las «mentiras» de la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en relación con los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2026 porque la ruptura anunciada por ... Junts con el PSOE evidencia que «nunca ha tenido los apoyos y nunca ha tenido la intención de presentar« las cuentas estatales para el próximo año.

